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[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 532 (Domenica 16 agosto torna il pellegrinaggio a Santa Sperandia)

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - DOMENICA 16 AGOSTO TORNA IL PELLEGRINAGGIO A SANTA SPERANDIA

Rinnova la sua tradizione spirituale e di fede la comunità settempedana
che, nella giornata di *domenica 16 agosto*, si ritroverà per il
consueto e suggestivo pellegrinaggio a Santa Sperandia.

L'iniziativa prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 5:45 presso la
chiesetta di Sant'Apollinare a Monte, con partenza fissata per le ore 6.
Il cammino si snoderà lungo le strade comunali attraversando le località
di Straccialena e Montacuto, fino a raggiungere la Roccaccia, le Grotte
di Santa Sperandia e la località Civitella.

Il percorso, scandito da piccole soste lungo il tragitto, si concluderà
alle ore 8 presso la Croce del Monte Acuto, dove verrà celebrata la
Santa Messa con la partecipazione di Don Noè e Padre Luciano Genga.

Data la tipologia del percorso, caratterizzato da una difficoltà
medio/alta, gli organizzatori raccomandano a tutti i partecipanti di
indossare un abbigliamento idoneo alla camminata, con scarpe da trekking
alte, bastoncini e di portare con sé acqua e merenda.

Per garantire lo svolgimento dell'evento in piena sicurezza, il Comando
di Polizia Locale ha disposto apposite prescrizioni sulla viabilità e
sul transito per le sole strade comunali interessate nel lasso di tempo
compreso tra le ore 6 e le ore 8.

(AGENPARL)
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