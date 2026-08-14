Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia nr. 1835 – Scomparsa Luigi Sansò, De Santis (PD): “La sua una vita militante. Ci mancherà

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Apprendiamo con immenso dolore della scomparsa di Luigi Sansò. È difficile parlare di lui al passato, perché la sua è stata una vita militante, il suo impegno ha pervaso l'intera sua esistenza. Nel sindacato, nel partito, al fianco dei lavoratori e a sostegno delle istituzioni ha fatto parte di quella Base operosa che è sostanza e motore, che ha generato l'idea stessa di sviluppo della sua terra, il Salento e Lecce, e l'ha messa in pratica, credendoci e animato da passione e tenacia.

La sua lungimiranza e il suo entusiasmo gli hanno dato ragione, il suo contributo è stato fondamentale allo sviluppo di quel territorio, al suo exploit.

A tutti noi Luigi mancherà tantissimo. Il pensiero va alla sua famiglia e a tutti i suoi affetti più cari, a cui porgiamo il più sentito cordoglio e rivolgiamo un forte abbraccio in questo momento di dolore in cui il ricordo di Luigi e del suo spirito tenace e generoso è di conforto".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl