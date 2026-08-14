Agenzia nr. 1835 – Scomparsa Luigi Sansò, De Santis (PD): “La sua una vita militante. Ci mancherà

"Apprendiamo con immenso dolore della scomparsa di Luigi Sansò. È difficile parlare di lui al passato, perché la sua è stata una vita militante, il suo impegno ha pervaso l'intera sua esistenza. Nel sindacato, nel partito, al fianco dei lavoratori e a sostegno delle istituzioni ha fatto parte di quella Base operosa che è sostanza e motore, che ha generato l'idea stessa di sviluppo della sua terra, il Salento e Lecce, e l'ha messa in pratica, credendoci e animato da passione e tenacia.

La sua lungimiranza e il suo entusiasmo gli hanno dato ragione, il suo contributo è stato fondamentale allo sviluppo di quel territorio, al suo exploit.

A tutti noi Luigi mancherà tantissimo. Il pensiero va alla sua famiglia e a tutti i suoi affetti più cari, a cui porgiamo il più sentito cordoglio e rivolgiamo un forte abbraccio in questo momento di dolore in cui il ricordo di Luigi e del suo spirito tenace e generoso è di conforto".