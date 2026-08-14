Temporali estivi, codice giallo a Cagliari sabato 15 agosto – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - 14 agosto 2026
Avviso della Protezione Civile regionale, ordinaria criticità dalle 12 alle 18 . Misure di autoprotezione ed elenco delle strade di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare.
Dalle 12 e sino alle 18 di domani, sabato 15 agosto 2026, secondo l'avviso della Protezione Civile regionale anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico per temporali.
L'Amministrazione invita le cittadine e i cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.