CAMPI FLEGREI, M5S: SERVE IL SUPER SISMA BONUS AL 110XCENTO

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): "VULNERABILITÀ, 100 MILIONI NON BASTANO. SERVE IL SUPER SISMA BONUS AL 110%"
«L'intervista di oggi del ministro Musumeci a Il Mattino conferma quanto denunciamo da tempo: la sproporzione tra la dimensione del problema e le risorse stanziate per la messa in sicurezza degli edifici dei Campi Flegrei. Lo stesso Ministro parla di circa 15mila fabbricati nella zona di intervento, mentre per la riduzione della vulnerabilità sismica sono stati previsti appena 20 milioni di euro l'anno per cinque anni, quindi 100 milioni complessivi», dichiara il deputato M5S Antonio Caso.
«Le mappature effettuate sul territorio hanno già evidenziato che circa il 50 per cento degli edifici analizzati presenta livelli di vulnerabilità medio-alti. Basta un calcolo molto semplice per capire l'ordine di grandezza: ipotizzando, per difetto, un costo medio di 500mila euro per mettere in sicurezza un fabbricato, 100 milioni equivalgono al costo di appena 200 interventi. È evidente che, di fronte a una vulnerabilità che interessa potenzialmente migliaia di fabbricati, le risorse stanziate sono assolutamente insufficienti. Musumeci parla inoltre di un contributo al 100 per cento per le famiglie a basso reddito, ma nel decreto non ve n'è traccia. Serve una risposta molto più ambiziosa. Da anni chiediamo un Super Sisma Bonus al 110 per cento per i Campi Flegrei, con sconto in fattura e cessione del credito, che consenta realmente alle famiglie di mettere in sicurezza le proprie abitazioni senza dover anticipare somme enormi o sostenere quote che molte non possono permettersi. La sicurezza non può dipendere dalla disponibilità economica dei proprietari. Per convivere con il bradisismo bisogna investire seriamente sulla prevenzione. Le scosse non possiamo né impedirle né prevederle, ma possiamo aumentare la resilienza delle nostre case», conclude Caso.
(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): "VULNERABILITÀ, 100 MILIONI NON BASTANO. SERVE IL SUPER SISMA BONUS AL 110%"