[Comune Palermo] Politiche giovanili. Ferrandelli: “Grande adesione al tavolo di co-programmazione del Comune di Palermo, circa 100 le istanze presentate

«Si è conclusa oggi, alle ore 12, la prima fase della raccolta delle

manifestazioni di interesse per la partecipazione al Tavolo Tematico

Permanente di Co-programmazione delle Politiche Giovanili della Città di

Palermo.

A rispondere all'invito del Comune sono stati circa 100, tra Enti del Terzo

Settore e organizzazioni giovanili. Un risultato che testimonia

l'attenzione e la disponibilità del mondo associativo e giovanile

palermitano a partecipare a un percorso stabile di confronto con

l'Amministrazione comunale».

Lo rende noto l'assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo,

Fabrizio Ferrandelli.

«Il Tavolo, istituito con una delibera Giunta comunale del 22 luglio –

spiega l'assessore – nasce come luogo permanente di consultazione,

confronto e programmazione condivisa tra il Comune di Palermo e i soggetti

che operano nel campo delle politiche giovanili. L'obiettivo è costruire

una lettura condivisa dei bisogni della popolazione giovanile, definire

priorità e linee di sviluppo e valorizzare competenze, esperienze e

progettualità presenti sul territorio.

La partecipazione che abbiamo registrato in questa prima fase è un segnale

importante e incoraggiante. Circa cento realtà hanno scelto di mettersi in

gioco e di contribuire a un percorso nel quale le politiche giovanili non

vengono calate dall'alto, ma costruite attraverso il confronto con chi vive

quotidianamente i territori, intercetta i bisogni e sviluppa esperienze e

progettualità rivolte alle nuove generazioni.

Il nostro obiettivo è creare una governance stabile e realmente

partecipata, capace di mettere in rete istituzioni, Terzo Settore,

organizzazioni giovanili e tutte le energie della nostra città. Vogliamo

trasformare la partecipazione in strategie concrete, individuando insieme

priorità, strumenti e azioni per rafforzare le opportunità rivolte ai

giovani palermitani.

Da oggi si apre una seconda fase del percorso, che consentirà anche ai

gruppi informali di giovani di presentare la propria candidatura entro le

ore 12 del 15 settembre prossimo e riguarda, in particolare, i gruppi

informali di giovani e le persone interessate a partecipare in qualità di

osservatori. L'Avviso prevede per i gruppi informali la possibilità di

partecipare come componenti formali del Tavolo, nel rispetto dei requisiti

stabiliti, mentre gli osservatori potranno contribuire alla fase di analisi

dei bisogni e di ascolto del territorio.

Il percorso di co-programmazione prevede la condivisione del quadro

programmatorio, dei bisogni e delle priorità strategiche per la popolazione

giovanile palermitana, fino alla definizione di proposte e linee politiche

da sottoporre agli organismi istituzionali competenti».

«È un passaggio particolarmente importante – sottolinea Ferrandelli –

perché vogliamo ascoltare non soltanto le realtà organizzate, ma anche le

esperienze spontanee e le nuove forme di partecipazione che nascono dal

basso.

Palermo ha bisogno del protagonismo delle sue giovani generazioni. Il

Tavolo di co-programmazione rappresenta uno strumento concreto per dare

voce a questo protagonismo e trasformarlo in politiche pubbliche condivise,

innovative e capaci di incidere realmente sulla qualità della vita dei

giovani e sul futuro della nostra città.

Parallelamente, la deliberazione di Giunta prevede la costituzione della

Cabina di Regia Intersettoriale delle Politiche Giovanili, con funzioni di

coordinamento strategico e raccordo tra i diversi ambiti

dell'Amministrazione. Il percorso dovrà inoltre portare alla

predisposizione di un Documento Strategico delle Politiche Giovanili della

Città di Palermo, il "Piano Giovani".

perché le politiche giovanili hanno bisogno di continuità, ascolto e

capacità di fare sistema. Questa grande partecipazione ci dice che Palermo

è pronta a raccogliere la sfida. Adesso dobbiamo lavorare insieme per

trasformare le idee e le competenze emerse in scelte concrete e in nuove

opportunità per le giovani generazioni».