[Comune Palermo] Politiche giovanili. Ferrandelli: “Grande adesione al tavolo di co-programmazione del Comune di Palermo, circa 100 le istanze presentate

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - «Si è conclusa oggi, alle ore 12, la prima fase della raccolta delle
manifestazioni di interesse per la partecipazione al Tavolo Tematico
Permanente di Co-programmazione delle Politiche Giovanili della Città di
Palermo.
A rispondere all'invito del Comune sono stati circa 100, tra Enti del Terzo
Settore e organizzazioni giovanili. Un risultato che testimonia
l'attenzione e la disponibilità del mondo associativo e giovanile
palermitano a partecipare a un percorso stabile di confronto con
l'Amministrazione comunale».
Lo rende noto l'assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo,
Fabrizio Ferrandelli.
«Il Tavolo, istituito con una delibera Giunta comunale del 22 luglio –
spiega l'assessore – nasce come luogo permanente di consultazione,
confronto e programmazione condivisa tra il Comune di Palermo e i soggetti
che operano nel campo delle politiche giovanili. L'obiettivo è costruire
una lettura condivisa dei bisogni della popolazione giovanile, definire
priorità e linee di sviluppo e valorizzare competenze, esperienze e
progettualità presenti sul territorio.
La partecipazione che abbiamo registrato in questa prima fase è un segnale
importante e incoraggiante. Circa cento realtà hanno scelto di mettersi in
gioco e di contribuire a un percorso nel quale le politiche giovanili non
vengono calate dall'alto, ma costruite attraverso il confronto con chi vive
quotidianamente i territori, intercetta i bisogni e sviluppa esperienze e
progettualità rivolte alle nuove generazioni.
Il nostro obiettivo è creare una governance stabile e realmente
partecipata, capace di mettere in rete istituzioni, Terzo Settore,
organizzazioni giovanili e tutte le energie della nostra città. Vogliamo
trasformare la partecipazione in strategie concrete, individuando insieme
priorità, strumenti e azioni per rafforzare le opportunità rivolte ai
giovani palermitani.
Da oggi si apre una seconda fase del percorso, che consentirà anche ai
gruppi informali di giovani di presentare la propria candidatura entro le
ore 12 del 15 settembre prossimo e riguarda, in particolare, i gruppi
informali di giovani e le persone interessate a partecipare in qualità di
osservatori. L'Avviso prevede per i gruppi informali la possibilità di
partecipare come componenti formali del Tavolo, nel rispetto dei requisiti
stabiliti, mentre gli osservatori potranno contribuire alla fase di analisi
dei bisogni e di ascolto del territorio.
Il percorso di co-programmazione prevede la condivisione del quadro
programmatorio, dei bisogni e delle priorità strategiche per la popolazione
giovanile palermitana, fino alla definizione di proposte e linee politiche
da sottoporre agli organismi istituzionali competenti».
«È un passaggio particolarmente importante – sottolinea Ferrandelli –
perché vogliamo ascoltare non soltanto le realtà organizzate, ma anche le
esperienze spontanee e le nuove forme di partecipazione che nascono dal
basso.
Palermo ha bisogno del protagonismo delle sue giovani generazioni. Il
Tavolo di co-programmazione rappresenta uno strumento concreto per dare
voce a questo protagonismo e trasformarlo in politiche pubbliche condivise,
innovative e capaci di incidere realmente sulla qualità della vita dei
giovani e sul futuro della nostra città.
Parallelamente, la deliberazione di Giunta prevede la costituzione della
Cabina di Regia Intersettoriale delle Politiche Giovanili, con funzioni di
coordinamento strategico e raccordo tra i diversi ambiti
dell'Amministrazione. Il percorso dovrà inoltre portare alla
predisposizione di un Documento Strategico delle Politiche Giovanili della
Città di Palermo, il "Piano Giovani".
perché le politiche giovanili hanno bisogno di continuità, ascolto e
capacità di fare sistema. Questa grande partecipazione ci dice che Palermo
è pronta a raccogliere la sfida. Adesso dobbiamo lavorare insieme per
trasformare le idee e le competenze emerse in scelte concrete e in nuove
opportunità per le giovani generazioni».