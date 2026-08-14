Assessore Damiano, vigilia di Ferragosto con operatori e anziani delle case di riposo

Vigilia di Ferragosto con gli operatori e gli anziani, nelle residenze di Venezia, Mestre e Gazzera. L'assessore alla Coesione sociale Ermelinda Damiano ha portato il saluto dell'Amministrazione agli ospiti e alle lavoratrici e lavoratori che operano ogni giorno nelle case per anziani. Un segno di vicinanza nei confronti di coloro che garantiscono assistenza e cura, anche nel periodo estivo.

"Alla vigilia di Ferragosto ho ritenuto importante incontrare i nostri anziani per far sentire loro la vicinanza della città affinché possano sentirsi sempre parte della comunità veneziana e mai soli – ha spiegato l'assessore – Un ringraziamento doveroso e sincero va a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori delle Rsa, che ogni giorno svolgono un lavoro prezioso e spesso silenzioso, fatto di professionalità, attenzione, pazienza e umanità. Anche nei giorni di festa, quando tante famiglie si riuniscono, loro sono presenti accanto agli ospiti, garantendo assistenza e compagnia".

L'assessore ha visitato in mattinata le residenze di San Giobbe, San Lorenzo e Zitelle a Venezia. Nel pomeriggio Damiano proseguirà la visita agli ospiti e agli operatori nelle Rsa Antica Scuola Battuti di Mestre e Contarini alla Gazzera.

"Occorre ricordarsi sempre che la cura delle persone non va mai in vacanza e che tutti siamo chiamati a riconoscere il grande valore dell'invecchiamento, dell'accudimento, della vicinanza e delle relazioni umane", ha concluso Damiano.

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Venezia, 14 agosto 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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