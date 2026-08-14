Rischio incendio, allerta arancione anche a Cagliari sabato 15 agosto – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di sabato 15 agosto 2026. Anche a Ferragosto il territorio di Cagliari resta interessato da un livello di rischio codice arancione, corrispondente a una pericolosità alta.
L'Amministrazione comunale di Cagliari invita tutte le cittadine e i cittadini a prestare la massima attenzione e adottare comportamenti responsabili per tutelare la propria sicurezza e della collettività, il patrimonio ambientale e paesaggistico.
Ai link più sotto il bollettino di previsione di pericolo incendio codice arancione della Protezione Civile regionale e i comportamenti e cautele in caso di incendio boschivo.
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