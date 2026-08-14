CS – “CHE ESTATE!” SI ARRICCHISCE DI CINEMA: A GINOSA (TA) TRE SERATE CON CINEFESTIVAL GENUSIA

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "CHE ESTATE!" SI ARRICCHISCE DI CINEMA: A GINOSA TRE SERATE CON
CINEFESTIVAL GENUSIA
Il cartellone "Che Estate!" del Comune di Ginosa si arricchisce di una
piccola grande rassegna dedicata al cinema.
serate dedicate al grande schermo e realizzate in collaborazione con Apulia
Film Commission. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.
Si parte venerdì 28 agosto alle ore 20:30 con Pizzicata, film di Edoardo
Winspeare ambientato nel Salento, tra ritorno alle origini, legami
familiari, tradizioni e cultura popolare.
Sabato 29 agosto, sempre alle 20:30, sarà proiettato Il paese delle spose
infelici, storia ambientata in un immaginario paese pugliese e incentrata
sulle vite di un gruppo di giovani, sulle loro amicizie e sulle
inquietudini di una generazione.
Particolarmente significativo per Ginosa sarà l'appuntamento
conclusivo di domenica
30 agosto, con "Alby – L'ultimo ulivo", cortometraggio fantasy scritto e
diretto da Alessandro Parrello e realizzato anche sul territorio ginosino.
Al centro del racconto c'è uno dei simboli più riconoscibili di Ginosa: l'Ulivo
Pensante, che attraverso il linguaggio cinematografico diventa protagonista
di una storia dedicata alla natura, alla sua difesa e al rapporto tra le
nuove generazioni e l'ambiente. Il cortometraggio è prodotto da West 46
Films, con il contributo di Apulia Film Commission, e vede la
partecipazione di Francesco Pannofino.
La produzione unisce riprese dal vivo, animazione 3D, motion capture ed
effetti visivi: proprio le espressioni facciali di Pannofino sono state
utilizzate per dare vita al modello digitale dell'ulivo, facendolo
interagire con gli attori reali. Il film è stato presentato in anteprima
mondiale al Giffoni Film Festival 2026, nella sezione ufficiale Elements +6.
Proprio a Giffoni, Alby – L'ultimo ulivo ha inoltre ottenuto il CONAI
Special Award 2026, un riconoscimento che premia ulteriormente il valore
ambientale del racconto e il messaggio affidato alle nuove generazioni.
Un riconoscimento che rende ancora più particolare la proiezione del 30
agosto: vedere sul grande schermo, a Ginosa, un'opera che porta con sé
immagini e simboli del territorio e che ha già ricevuto un importante
premio in uno dei principali festival dedicati al cinema per ragazzi.
Con Cinefestival Genusia, "Che Estate!" aggiunge così un nuovo tassello al
proprio programma: tre serate di cinema nel cuore del centro storico,
aperte gratuitamente a tutti, per raccontare il territorio attraverso
storie, immagini e produzioni che con la Puglia hanno un legame profondo.