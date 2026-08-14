[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 531 (Parco eolico “Monte San Pacifico”, stop definitivo al maxi impianto. La soddisfazione del sindaco Piermattei: “Progetto non compatibile con il nostro territorio”) + foto

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - N. 531
14 AGOSTO 2026
PARCO EOLICO "MONTE SAN PACIFICO", STOP DEFINITIVO AL MAXI IMPIANTO.
SODDISFAZIONE SINDACO: "PROGETTO NON COMPATIBILE CON NOSTRO AMBIENTE"
Per il progetto del parco eolico denominato "Energia Monte San
Pacifico", che prevedeva l'installazione di 7 aerogeneratori per una
potenza complessiva di 36,0 MW da realizzarsi nei territori comunali di
San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino, alla fine
è arrivato lo stop definitivo. La Direzione Generale Valutazioni