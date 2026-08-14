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[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 533 (Domenica 16 agosto celebrazioni per la festa di San Rocco)

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - DOMENICA 16 AGOSTO CELEBRAZIONI PER LA FESTA DI SAN ROCCO

La comunità settempedana si appresta a vivere un importante appuntamento
legato alla devozione popolare e alle sue tradizioni religiose più
antiche. Domenica 16 agosto, in occasione della memoria liturgica di San
Rocco, si terranno le celebrazioni ufficiali dedicate al Santo
pellegrino e protettore nella chiesa omonima, in centro storico.

Il programma della giornata prevede: alle ore 17:30 adorazione
eucaristica, alle ore 18 celebrazione della Santa Messa.

La cerimonia vedrà la partecipazione corale di tutte le Confraternite
cittadine e sarà arricchita da un momento di profonda solennità
spirituale e comunitaria: il tradizionale rito di vestizione delle nuove
consorelle e dei nuovi confratelli, un gesto antico che rinnova
l'impegno di servizio, carità e testimonianza all'interno delle storiche
sodalizi religiosi del territorio.

Al termine della funzione liturgica e dei riti di vestizione, la
cittadinanza e i fedeli presenti saranno invitati a condividere un
momento di fraternità con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Daniele

(AGENPARL)
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