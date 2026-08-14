Il 19 agosto la sesta edizione della Camminata naturalistica per San Pio X – Nella foto il gruppo alla partenza nell’edizione 2025 della manifestazione

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - edizione della Camminata naturalistica per San Pio X
SPINETOLI – Mercoledì 19 agosto alle 17,45 è in programma la
settima edizione della "Camminata naturalistica per San Pio X".
L'iniziativa, organizzata da U.S. Acli Marche in
collaborazione con Associazione Villa San Pio X rientra anche quest'anno nel
programma dei festeggiamenti del patrono della frazione
Il percorso che sarà attraversato dai podisti è interamente
pianeggiante, è a ridosso del fiume Tronto, a diretto contatto con la natura,
ed è di circa 6 chilometri.
Sarà una vera e propria camminata naturalistica della durata
di un'ora e 15 minuti circa.
La partenza è fissata davanti alla chiesa di San Pio X in
La partecipazione all'iniziativa è gratuita, la prenotazione
sarà presente.