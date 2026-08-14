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Difesa

Base USA di Gricignano violata: giallo sul piccolo drone atterrato nel Support Site

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento1 Min Read
Drone Gricignano
La base Support Site della Naval Support Activity Naples(Foto: Public Domain)

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Un perimetro blindato, due ore di massima allerta e interrogativi ancora irrisolti sulla rotta fantasma del velivolo. È il bilancio di quanto avvenuto nel primo pomeriggio del 13 agosto all’interno del Support Site della Naval Support Activity Naples a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, dove la scoperta di un piccolo drone ha fatto scattare le procedure d’emergenza.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando il personale di sicurezza interno ha intercettato il velivolo senza pilota all’interno della struttura militare. Un’intrusione che ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri per la messa in sicurezza dell’area e l’avvio delle verifiche tecniche.

Gli accertamenti, conclusisi intorno alle 15.51, hanno fortunatamente escluso la presenza di esplosivi o sostanze pericolose, confermando l’assenza di feriti o danni alle infrastrutture. Ciononostante, il nodo centrale dell’intera vicenda resta irrisolto: come ha fatto il drone a penetrare nello spazio della base?

Mentre il dispositivo è stato sequestrato e preso in consegna dagli investigatori, le indagini proseguono a tutto campo per risalire alla matrice del volo e identificare chi manovrasse il radiocomando, in un’area sensibile dove i protocolli di sicurezza sono rigidissimi.

(AGENPARL)
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