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Politica Interna

Ponte Morandi, Ferrante (Mit), Memoria rafforza impegno per sicurezza

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "A otto anni dalla tragedia del Ponte Morandi, il mio pensiero va innanzitutto alle 43 vittime, alle loro famiglie e a tutta la comunità di Genova, che ha vissuto una ferita profonda e incancellabile. Ricordare quel 14 agosto significa rinnovare il dovere della memoria, ma anche quello della responsabilità. Quella tragedia ha segnato il Paese e rappresenta un monito perenne sull'importanza della sicurezza, della prevenzione e del costante monitoraggio. Come istituzioni abbiamo il dovere di trasformare quel dolore in un impegno concreto: la sicurezza delle infrastrutture e la loro manutenzione devono essere una priorità assoluta. Accanto alla memoria, resta forte l'esigenza di giustizia delle famiglie delle vittime. A loro dobbiamo vicinanza e rispetto. Genova ha saputo rialzarsi con straordinaria forza e dignità e la costruzione del nuovo ponte ha rappresentato un esempio della capacità dell'Italia di reagire onorando il ricordo di chi quel giorno ha perso la vita. La tragedia del Ponte Morandi deve restare viva nella coscienza del Paese e rafforzare l'impegno verso un'Italia più sicura, più attenta e più capace di tutelare le proprie comunità". Lo dichiara il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia.

(AGENPARL)
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