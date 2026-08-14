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Politica Interna

FERRAGOSTO, BARBERA (PRC): “SUPERMERCATI APERTI A ROMA? DOMANI LASCIAMOLI VUOTI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - VUOTI"*
"Domani numerosi supermercati di Roma resteranno aperti anche a Ferragosto.
Rivolgiamo allora un invito molto semplice alle romane e ai romani: il 15
agosto non facciamo la spesa. Supermercati aperti? Lasciamoli vuoti.
Possiamo sopravvivere un giorno senza riempire il carrello; chi lavora
dietro una cassa ha invece lo stesso diritto degli altri a trascorrere una
giornata di festa con i propri affetti".
Lo dichiara Giovanni Barbera, Segretario romano di Rifondazione Comunista
e membro della Direzione nazionale del partito..
"In diverse regioni sono stati proclamati scioperi nel commercio contro le
aperture di Ferragosto. A quelle lavoratrici e a quei lavoratori va la
nostra piena solidarietà.
Ospedali, trasporti, assistenza e servizi essenziali devono naturalmente
funzionare anche il 15 agosto. Fare la spesa a Ferragosto non è un servizio
essenziale.
Anni di liberalizzazioni hanno trasformato la possibilità di comprare
qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, in un presunto diritto del
consumatore. Ma la nostra comodità non può diventare l'obbligo per qualcun
altro di lavorare 365 giorni l'anno.
Chiediamo che anche a Roma si apra una vertenza sulle aperture nelle
principali festività e che si torni a una regolamentazione che garantisca
il diritto al riposo, l'effettiva volontarietà del lavoro festivo e
adeguate maggiorazioni salariali.
Non siamo contro la modernità. Siamo contro l'idea che uno yogurt comprato
a Ferragosto valga più del tempo di chi ce lo vende. Domani facciamo una
scelta: carrelli vuoti".

Privo
di virus.

(AGENPARL)
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