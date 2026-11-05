Zelensky critica l’influenza politica di Elon Musk e guarda al nuovo Congresso USA: il nodo Starlink nei rapporti con Kiev

Il presidente ucraino contesta le posizioni del miliardario americano sulla guerra, ma riconosce il contributo delle comunicazioni satellitari di SpaceX. Dopo le elezioni di metà mandato, Kiev spera in un rafforzamento del sostegno militare e finanziario degli Stati Uniti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso forti riserve sull’influenza politica esercitata da Elon Musk e sulle posizioni dell’imprenditore americano riguardo alla guerra in Ucraina. Le dichiarazioni sono emerse durante un’intervista concessa al programma tedesco ZDF Magazin Royale, condotto da Jan Böhmermann, resa disponibile online il 4 novembre.

Il colloquio affronta anche le conseguenze delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e le prospettive del sostegno americano a Kiev. Zelensky ha manifestato la speranza che il rafforzamento dei democratici al Congresso possa favorire nuovi aiuti militari e finanziari, contribuendo a modificare gli equilibri diplomatici del conflitto con la Russia.

Zelensky e Musk, le critiche all’influenza politica del miliardario

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda il ruolo di Elon Musk nel dibattito politico internazionale. Il presidente ucraino ha espresso preoccupazione per l’influenza che un imprenditore dotato di enormi risorse economiche e tecnologiche può esercitare sulle decisioni pubbliche e sugli orientamenti politici. Secondo quanto riportato dal quotidiano russo Izvestia, Zelensky avrebbe contestato in particolare la possibilità che Musk condizioni il dibattito su chi debba governare in Ucraina o assumere ruoli politici di primo piano nei paesi europei.

La ricostruzione del giornale russo utilizza tuttavia un titolo che presenta le dichiarazioni come un divieto imposto a Musk. Non risultano elementi che documentino l’adozione di un provvedimento formale o di una misura giuridica nei confronti dell’imprenditore. La distinzione è rilevante: il presidente ucraino ha espresso una critica politica, non annunciato un divieto legalmente vincolante. Il tema riguarda una questione più ampia, legata alla crescente capacità dei grandi imprenditori tecnologici di influenzare il dibattito pubblico attraverso piattaforme digitali, investimenti e infrastrutture strategiche.

Starlink, il riconoscimento del sostegno di SpaceX all’Ucraina

Nonostante le critiche rivolte a Musk, Zelensky ha riconosciuto il contributo fornito da SpaceX attraverso il sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Nell’intervista alla ZDF, il presidente ucraino ha ringraziato l’azienda per aver garantito collegamenti fondamentali soprattutto nelle prime fasi dell’invasione russa. Ha tuttavia ribadito di non condividere la posizione dell’imprenditore americano sulla guerra. La distinzione tra il contributo tecnologico di SpaceX e le opinioni politiche del suo fondatore rappresenta uno degli aspetti centrali della vicenda.

Starlink ha assunto un ruolo importante nel mantenimento delle comunicazioni ucraine e nelle attività operative che richiedono collegamenti satellitari affidabili. La dipendenza da infrastrutture controllate da un soggetto privato straniero solleva però interrogativi sulla continuità del servizio, sulle condizioni di accesso e sull’autonomia decisionale delle autorità ucraine.

Le limitazioni a Starlink e il problema dell’autonomia tecnologica

Le dichiarazioni di Zelensky arrivano dopo nuove discussioni sulle condizioni di utilizzo dei sistemi Starlink e Starshield, quest’ultimo destinato ad applicazioni governative e militari. Secondo quanto riferito da Reuters, il presidente ucraino ha dichiarato che i servizi erano tornati ai livelli operativi precedenti alle limitazioni introdotte nelle settimane passate. Le restrizioni hanno alimentato interrogativi sulle responsabilità delle decisioni riguardanti il funzionamento dei collegamenti satellitari. Il presidente americano Donald Trump ha negato di essere stato coinvolto nella decisione relativa al rallentamento del servizio.

La questione assume particolare importanza perché la disponibilità di comunicazioni satellitari può incidere sull’efficacia di alcune operazioni militari e sulla capacità di mantenere collegamenti in condizioni di emergenza. Per Kiev, il problema non riguarda soltanto la tecnologia disponibile, ma anche la prevedibilità delle condizioni di accesso a servizi considerati strategici.

Midterm USA, Zelensky spera in maggiori aiuti militari e finanziari

L’intervista alla ZDF si inserisce nel nuovo quadro politico determinato dalle elezioni di metà mandato americane. Il rafforzamento dei democratici, che hanno conquistato la maggioranza in entrambe le Camere del Congresso, ha alimentato a Kiev aspettative di un maggiore sostegno statunitense. Zelensky ha riconosciuto il contributo ricevuto anche dai repubblicani, sottolineando tuttavia che i democratici hanno espresso posizioni particolarmente favorevoli al sostegno dell’Ucraina e al rafforzamento dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Secondo il presidente ucraino, un Congresso disposto ad approvare nuovi finanziamenti e forniture militari potrebbe contribuire a esercitare una maggiore pressione politica sulla Russia.

Il cambiamento della composizione parlamentare americana non determina tuttavia automaticamente una revisione della politica estera della Casa Bianca. L’amministrazione Trump conserva importanti competenze nella gestione delle relazioni internazionali e nelle decisioni riguardanti la sicurezza nazionale. Le prospettive di nuovi aiuti dipenderanno quindi anche dai rapporti tra Congresso e presidenza, dalle procedure di bilancio e dall’evoluzione delle iniziative diplomatiche.

Ucraina e Russia, i prossimi colloqui diplomatici

Le dichiarazioni di Zelensky arrivano mentre sono previste nuove iniziative diplomatiche per cercare una soluzione al conflitto. Secondo Reuters, colloqui tra rappresentanti di Stati Uniti, Ucraina e Russia sono programmati ad Abu Dhabi per il 10 e l’11 novembre. Tra i temi indicati figurano le condizioni per una possibile conclusione della guerra, le garanzie di sicurezza successive a un eventuale accordo e le misure di riduzione delle tensioni.

Non è tuttavia possibile anticipare l’esito delle trattative, che restano condizionate dalle posizioni delle parti e dall’andamento della situazione militare. In questo contesto, Kiev considera il sostegno occidentale un elemento essenziale per mantenere la propria capacità negoziale.

Il ruolo dei grandi gruppi tecnologici nella sicurezza europea

Il confronto tra Zelensky e Musk evidenzia una questione che supera il rapporto personale tra il presidente ucraino e l’imprenditore americano. Le infrastrutture digitali e satellitari sono diventate strumenti fondamentali per la sicurezza nazionale, le comunicazioni civili e le attività militari. Quando questi sistemi dipendono da società private, emerge la necessità di definire rapporti chiari tra governi, fornitori tecnologici e autorità responsabili della sicurezza. Per i paesi europei, la vicenda rappresenta anche un’occasione di riflessione sulla capacità di sviluppare infrastrutture autonome e ridurre le dipendenze strategiche.

Le critiche politiche di Zelensky non cancellano il contributo fornito da SpaceX all’Ucraina, così come il riconoscimento dell’importanza di Starlink non elimina le questioni relative al controllo delle infrastrutture. Il punto centrale riguarda la possibilità per uno Stato impegnato in un conflitto di contare su servizi essenziali senza essere esposto a decisioni unilaterali difficilmente prevedibili.

Le prossime settimane permetteranno di valutare se il nuovo equilibrio politico americano favorirà un rafforzamento degli aiuti a Kiev e se le questioni legate alle comunicazioni satellitari troveranno una soluzione più stabile. La vicenda conferma intanto quanto il rapporto tra potere politico, grandi imprese tecnologiche e sicurezza internazionale sia diventato centrale negli equilibri geopolitici contemporanei.