Gli attacchi ucraini contro le navi russe a Bengasi mettono alla prova il governo Meloni sul terreno della sicurezza mediterranea e dei rapporti con Kyiv. Roma conferma il sostegno all’Ucraina, ma contesta l’estensione delle operazioni militari alla Libia, dove l’Italia mantiene una presenza militare, importanti interessi energetici e un impegno diplomatico per la stabilizzazione del Paese. Il mancato preavviso dell’operazione alimenta le preoccupazioni italiane, mentre nella maggioranza si riaccende il confronto sulla prosecuzione degli aiuti militari.

Il dossier investe anche gli equilibri della sponda meridionale del Mediterraneo: dalla presenza russa nelle aree controllate dalle forze di Khalifa Haftar alle rotte migratorie, fino alla sicurezza dei traffici commerciali. Anche la Grecia teme che il confronto tra Mosca e Kyiv possa aprire un ulteriore fronte nella regione e intende discuterne con altri partner.

Tajani: Roma non era stata informata

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che l’Italia non era stata avvertita delle intenzioni ucraine di colpire nelle acque libiche. Nell’intervista al Corriere della Sera del 25 novembre, ripubblicata sul sito della Farnesina, il ministro ha spiegato che Roma considera particolarmente grave il coinvolgimento di un’area vicina alle coste italiane e nella quale operano anche rappresentanze militari ed economiche nazionali. Ha quindi richiamato la necessità di una maggiore attenzione della NATO al fianco meridionale.

La preoccupazione italiana era già stata espressa nel colloquio telefonico del 24 novembre con il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. Come documentato da Agenparl, Tajani ha chiesto di evitare che il conflitto con la Russia si estenda al Mediterraneo, ribadendo il rispetto della sovranità libica e il sostegno al lavoro delle Nazioni Unite per l’unità del Paese. Nello stesso colloquio ha confermato l’impegno diplomatico italiano per la difesa dell’Ucraina e una pace giusta e duratura.

Il richiamo a Kyiv riguarda quindi anche il coordinamento tra alleati e la tutela di interessi direttamente esposti alle conseguenze delle operazioni. Nell’intervista odierna Tajani ha confermato che l’appoggio all’Ucraina resta una scelta strategica dell’Italia, affiancandolo alla richiesta di non aprire nuovi focolai.

Gli aiuti a Kyiv riaccendono il confronto politico

L’operazione di Bengasi interviene in un contesto già segnato dalle divergenze sulla prosecuzione dell’assistenza militare. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha contestato la prospettiva che il sostegno destinato alla difesa ucraina possa servire a condurre operazioni in altre regioni del mondo. Secondo la ricostruzione di Politico Europe, Salvini ha dichiarato che non avrebbe senso fornire aiuti che finissero per provocare guerre e affondare navi altrove.

Per Giorgia Meloni, che ha mantenuto una linea di sostegno a Kyiv, il confronto si intreccia con le posizioni delle opposizioni e con l’avvicinarsi delle prossime elezioni politiche. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha messo in discussione la prosecuzione delle forniture militari nell’eventualità di una vittoria del centrosinistra; anche Futuro Nazionale, il partito guidato dall’ex generale Roberto Vannacci, si oppone a ulteriori aiuti.

Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, sicurezza e spazio dell’Istituto Affari Internazionali, ritiene tuttavia improbabile che gli attacchi in Libia determinino una riduzione significativa delle forniture italiane. Le ripercussioni politiche dell’episodio non dovrebbero tradursi in un cambiamento sostanziale dell’assistenza militare.

Libia, energia e pressione migratoria

La centralità della Libia per Roma deriva dalla prossimità geografica, dai rapporti economici ed energetici e dal suo ruolo nelle partenze verso l’Italia. Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico e vicepresidente della Commissione Affari esteri della Camera, ha sottolineato a Politico quanto gli sviluppi libici incidano direttamente sugli interessi nazionali. Una nuova fase di instabilità investirebbe così più dossier contemporaneamente, complicando il lavoro diplomatico per ricomporre la divisione tra Tripoli e le autorità orientali.

Arturo Varvelli, ricercatore dello European Council on Foreign Relations, ha indicato un ulteriore rischio: la possibilità che la Russia e i suoi alleati libici utilizzino la pressione migratoria come strumento politico contro l’Italia. La gestione delle partenze e il controllo delle coste entrano quindi nella valutazione delle conseguenze dell’attacco, insieme alla sicurezza delle infrastrutture e delle attività economiche.

Il governo italiano mantiene interlocuzioni con entrambe le sponde del sistema politico libico. Tajani ha richiamato anche questo impegno, spiegando che Roma lavora con le realtà della Tripolitania e della Cirenaica per favorire un accordo sulla stabilità e sull’unità nazionale. L’estensione del conflitto russo-ucraino al territorio libico aggiunge una tensione esterna a un quadro istituzionale già frammentato.

La presenza russa e il problema strategico per Roma

Gli attacchi hanno riportato al centro dell’attenzione la presenza militare russa in Libia e i rapporti di Mosca con le forze di Haftar. Il Paese nordafricano rappresenta un punto di appoggio per la proiezione russa nel Mediterraneo e per i collegamenti con altre aree del continente africano.

Secondo le stime attribuite dalle fonti, la Russia disporrebbe in Libia di sei basi e di un contingente compreso tra 1.000 e 1.500 persone. Il ricercatore ritiene che l’azione ucraina abbia reso più evidente anche una debolezza italiana: l’assenza di una strategia sufficientemente definita per affrontare il consolidamento militare di Mosca nel Paese.

È un problema che precede Bengasi e che l’operazione riporta in primo piano. La richiesta italiana di evitare nuove ostilità si accompagna alla necessità di confrontarsi con una presenza russa radicata sulla sponda meridionale del Mediterraneo, capace di incidere sugli equilibri locali e sui rapporti con gli Stati europei.

La Grecia cerca un confronto tra partner

Le preoccupazioni italiane trovano un’eco ad Atene. Un alto funzionario del governo greco, ha riferito che la Grecia teme l’apertura di un ulteriore fronte nel Mediterraneo orientale e intende avviare consultazioni con altri partner che condividono questa apprensione. La sicurezza delle rotte commerciali e dei collegamenti energetici assume particolare rilievo per i Paesi dell’Europa meridionale.

Kyiv sostiene invece la legittimità delle operazioni contro gli obiettivi militari russi. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhii Tykhyi ha richiamato il diritto alla legittima difesa, includendo tra gli obiettivi le unità militari e logistiche che sostengono la guerra di Mosca. Le autorità libiche hanno contestato le operazioni nel proprio spazio sovrano e chiesto indagini sulle circostanze degli attacchi.

Per Roma, il prossimo passaggio riguarda il confronto diplomatico con Kyiv e con i partner mediterranei. Il mancato preavviso e la presenza di interessi italiani nell’area rendono il coordinamento sulle operazioni un punto concreto del rapporto con il governo ucraino.

Fonti e documentazione