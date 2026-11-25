Al centro del confronto le opere concluse e quelle in corso di realizzazione che avranno un ruolo importante per la sicurezza idraulica e il sistema agricolo ferrarese. Sottolineate anche le criticità legate ai costi energetici, alla portata del Po e alla necessità di risorse per l’ammodernamento delle reti

Bologna – Il ripristino della piena funzionalità idraulica del canale San Nicolò Medelana, il rinnovamento e l’adeguamento funzionale del sistema irriguo della Val Pega, il riordino degli impianti idrovori e delle paratoie del nodo idraulico di Baura. E poi ancora i lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni Terre del Reno e Vigarano Mainarda e la manutenzione predittiva degli impianti idrovori attraverso nuove tecnologie.

Un maxi-investimento di più di 126 milioni di euro per 13 opere, concluse o in corso di realizzazione, strategiche per la sicurezza idraulica, la gestione delle acque e l’agricoltura del territorio ferrarese.

Al centro, il ruolo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara impegnato nella realizzazione di interventi fondamentali per rafforzare la capacità idrica e di difesa idraulica, ammodernare le infrastrutture e garantire una gestione sempre più efficiente dell’acqua.

Questi i temi al centro dell’incontro tra l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica, e i rappresentanti delle associazioni agricole e agroalimentari che si è svolto a Ferrara nell’ambito della seconda tappa ferrarese di ‘Incontro ai territori’, l’iniziativa della Giunta regionale che attraverserà tutte le nove province dell’Emilia-Romagna per rafforzare il confronto diretto con amministrazioni, enti, imprese e realtà locali.

“Quando parliamo di acqua parliamo della possibilità per le nostre aziende di programmare le produzioni, di mantenere competitività e qualità e di affrontare gli effetti del surriscaldamento globale e dei cambiamenti climatici- sottolinea Mammi-. L’acqua è vita. Dobbiamo essere in grado di affrontare e gestire insieme la capacità di raccogliere, conservare e distribuire l’acqua in modo efficiente, soprattutto nei periodi di maggiore necessità. Per questa ragione è fondamentale continuare a investire sulle infrastrutture idriche e sull’innovazione tecnologica, con una visione di lungo periodo. I Consorzi di bonifica svolgono una funzione essenziale per le nostre comunità e per l’agricoltura: il loro lavoro è parte integrante delle politiche di adattamento climatico, di tutela del territorio e di sostegno alle imprese per le produzioni in campo. L’obiettivo è costruire insieme risposte efficaci, partendo dalle necessità reali delle comunità locali. E per questa ragione che nel bilancio di previsione 2027 proporremo di inserire 8,7 milioni di euro di investimenti per le manutenzioni straordinarie delle opere”.

“Questi interventi rappresentano un investimento strategico per il futuro del Ferrarese e per la tenuta del suo sistema produttivo agricolo- aggiunge l’assessore-. La sicurezza idraulica e la disponibilità di acqua sono condizioni indispensabili per un territorio che ha nell’agricoltura una delle sue principali vocazioni economiche, che conta circa 5mila aziende e una superficie agricola utilizzata superiore al 18% del totale regionale. Il confronto di oggi si inserisce nel percorso di ascolto e confronto avviato dalla Giunta per essere presenti nelle comunità, incontrare amministratori e realtà locali, conoscere i progetti in corso e raccogliere esigenze e proposte direttamente dai soggetti che ogni giorno operano sul territorio”.

Nel corso dell’incontro il Consorzio ha illustrato nel dettaglio le principali opere in programma, un insieme di interventi che testimonia la capacità dei Consorzi di tradurre le risorse disponibili in opere concrete, con ricadute dirette sulla sicurezza e sulla competitività del territorio.

“Il Consorzio sta realizzando opere strategiche per la sicurezza idraulica e la gestione idrica del territorio, a testimonianza che, quando hanno le risorse a diposizione, i consorzi sanno metterle a terra con efficacia e puntualità- spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Stefano Calderoni-. I costi energetici gravano sempre più sui bilanci: servono incentivi per le rinnovabili e semplificazioni burocratiche per superare i vincoli sulle aree consortili. Inoltre, è fondamentale un’azione condivisa anche a livello sovraregionale per contrastare il cuneo salino, la desertificazione costiera e la perdita di biodiversità.”