(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - E’ on line il nuovo portale dell’ufficio relazione con il pubblico, W-Urp. Il servizio, che si aggiunge agli altri attivati dall’amministrazione Lo Fazio nella direzione della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa, è pensato per accorciare ulteriormente le distanze tra il Comune e i cittadini, eliminando le file e rendendo le risposte più veloci e trasparenti.
Con un solo clic è possibile inviare segnalazioni, richieste e reclami, prenotare un appuntamento con l’Urp e monitorare in tempo reale lo stato delle pratiche.
“Dopo oltre vent’anni in cui l’Urp era solo una sigla sulla carta, presente sul sito ma di fatto inattivo – spiega il sindaco, Aurelio Lo Fazio – siamo riusciti a istituire l’ufficio, renderlo pienamente operativo e dotarlo di un utilissimo strumento on line a disposizione dei cittadini, che ora possono segnalare disservizi, presentare richieste e controllare l’iter delle pratiche. L’obiettivo, contenuto nelle nostre linee di mandato, è quello di garantire tracciabilità, tempi certi di risposta e un canale di ascolto continuo tra l’Ente e la comunità“.
La piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://anzio.w-urp.it/