(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - La nuova istanza di accesso civico generalizzato è stata consegnata al Responsabile della trasparenza del CONI il 25 novembre 2026, alle ore 12:25:28. Agenparl chiede regolamenti, procedure e documenti già esistenti sui controlli economico-finanziari delle Federazioni Sportive Nazionali, sulla gestione del personale, sulle progressioni professionali e sui rapporti con gli altri organismi istituzionali. La richiesta è circoscritta al periodo 2024–2026 e distinta dal precedente procedimento di riesame.
Una nuova richiesta di accesso civico generalizzato, questa volta espressamente circoscritta agli atti generali, alle procedure e ai documenti già detenuti dal CONI, per chiarire quali controlli vengano effettuati sulle Federazioni Sportive Nazionali e quali siano le competenze effettive del Comitato in materia di bilanci, risorse pubbliche e gestione economica del personale.
Il direttore responsabile di Agenparl, Dott. Luigi Camilloni, ha trasmesso il 25 novembre 2026 una nuova istanza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
La trasmissione risulta documentata da una ricevuta di accettazione delle ore 12:25:24 e da una ricevuta di avvenuta consegna delle ore 12:25:28, entrambe riferite al 25 novembre 2026.
La consegna certifica il recapito della comunicazione nella casella del destinatario istituzionale. Non equivale, naturalmente, all’accoglimento della domanda né alla produzione della documentazione richiesta.
L’iniziativa costituisce un nuovo capitolo dell’inchiesta Agenparl sui controlli nel sistema sportivo italiano, dopo le precedenti istanze di ottobre, il diniego cumulativo comunicato dal CONI il 9 novembre e la successiva richiesta formale di riesame dell’11 novembre.
La novità è il diverso perimetro della domanda: non viene richiesta una ricostruzione indiscriminata di tutte le attività delle Federazioni, ma l’acquisizione di atti generali, procedure, regolamenti e documenti conclusivi già disponibili presso il CONI.
Dieci sezioni per chiarire competenze e controlli
La nuova istanza riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 25 novembre 2026, ferma la richiesta degli atti generali tuttora vigenti.
Il documento è articolato in dieci sezioni, dedicate alle competenze del Comitato, alle procedure di controllo dei bilanci federali, alle spese del personale, alle verifiche effettivamente documentate, alle progressioni professionali, alla tutela dei lavoratori e ai rapporti con altri organismi istituzionali.
Un passaggio essenziale riguarda l’individuazione dei documenti.
Agenparl richiede esclusivamente atti già formati ed effettivamente detenuti dal CONI, senza pretendere nuove elaborazioni statistiche, ulteriori accertamenti ispettivi o l’acquisizione indiscriminata di documentazione custodita da altri soggetti.
L’istanza esclude inoltre la richiesta di dati sanitari individuali, fascicoli personali e informazioni non pertinenti sulla vita privata dei lavoratori.
La finalità è individuare le regole e le procedure attraverso le quali vengono esercitate le funzioni istituzionali del Comitato.
Bilanci federali: chi verifica le spese e con quali procedure?
La prima questione riguarda il controllo economico-finanziario delle Federazioni Sportive Nazionali.
Agenparl chiede di conoscere quali regolamenti, deliberazioni, circolari e procedure disciplinino le competenze del CONI relative all’approvazione dei bilanci federali, ai controlli amministrativi e alla verifica dell’utilizzazione dei contributi pubblici.
In particolare, la richiesta mira a individuare quali documenti vengano ordinariamente acquisiti, quali uffici svolgano le verifiche, quali siano le fasi dei procedimenti e quali atti conclusivi vengano eventualmente prodotti.
Il problema non consiste nel presumere che l’approvazione di un bilancio sia irregolare.
Si tratta di comprendere quali verifiche siano previste, come vengano documentate e se i controlli comprendano specifiche categorie di spesa.
La distinzione è importante.
L’approvazione del bilancio di un organismo sportivo non coincide automaticamente con una verifica analitica di tutte le singole operazioni contabili.
Allo stesso modo, la presenza di controlli formali non consente, senza ulteriori elementi, di affermare che siano state compiute verifiche sostanziali su ogni voce di spesa.
La nuova istanza punta quindi a conoscere le procedure effettivamente applicabili, senza richiedere una nuova revisione di tutti i bilanci federali.
Personale, dirigenti, consulenze e trasferte: quali spese vengono controllate?
Un secondo capitolo riguarda la gestione economica del personale delle Federazioni Sportive Nazionali.
La richiesta comprende gli eventuali documenti generali detenuti dal CONI che definiscano se, e in quale misura, i controlli di propria competenza riguardino le spese per dipendenti, dirigenti, incarichi apicali, consulenti esterni, trasferte e rimborsi.
Particolare attenzione viene dedicata alle progressioni economiche e professionali, ai superminimi individuali e ai premi di produzione o di risultato.
La questione è stata affrontata da Agenparl anche nel recente approfondimento sulle carriere federali, prendendo spunto dal dibattito sulle procedure di reclutamento nel sistema sportivo.
Occorre però distinguere il regime del CONI da quello delle Federazioni.
Il Comitato ricorre a procedure di reclutamento disciplinate dalla normativa applicabile alla propria organizzazione.
Le Federazioni Sportive Nazionali, generalmente dotate di personalità giuridica di diritto privato, gestiscono invece i rapporti di lavoro attraverso i rispettivi organi, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali pertinenti.
L’autonomia gestionale delle Federazioni non attribuisce automaticamente al CONI il potere di autorizzare le promozioni o determinare i trattamenti retributivi dei dipendenti federali.
Proprio per questo Agenparl chiede di conoscere se esistano atti che individuino eventuali competenze di verifica, procedure di controllo o flussi informativi relativi a tali voci di spesa.
Progressioni di carriera e superminimi: l’esigenza di criteri verificabili
Il tema delle progressioni professionali presenta un rilievo particolare.
Quali requisiti vengono considerati per l’attribuzione di una posizione superiore? Quale valore assume l’anzianità di servizio? In che modo vengono verificate le competenze professionali? Quali criteri regolano i trattamenti economici aggiuntivi?
Si tratta di interrogativi che non possono trovare risposta attraverso supposizioni.
Per ogni Federazione occorre considerare il contratto collettivo applicato, gli eventuali accordi integrativi, i regolamenti interni e le disposizioni del Codice civile, tra cui l’articolo 2103 in materia di mansioni.
Il superminimo individuale non è, di per sé, un trattamento illegittimo.
Può essere previsto da accordi e giustificato da ragioni professionali o organizzative.
Anche il premio di risultato può costituire un istituto ordinario e legittimo, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione applicabile.
Il problema della trasparenza riguarda la possibilità di conoscere le regole che governano queste decisioni, gli organi competenti e gli eventuali controlli sulla loro corretta applicazione.
Non ogni differenza retributiva costituisce discriminazione.
Ma le disposizioni antidiscriminatorie e i diritti contrattuali impongono che le decisioni siano conformi alla normativa applicabile.
La nuova richiesta Agenparl non attribuisce al CONI responsabilità nella gestione delle carriere federali.
Chiede invece se il Comitato detenga documenti generali che chiariscano la presenza o l’assenza di specifiche competenze di verifica.
Premi di produzione: chi valuta i risultati?
Un ulteriore interrogativo riguarda i premi di produzione.
Nelle organizzazioni che prevedono trattamenti economici variabili, la valutazione può essere collegata a obiettivi individuali o collettivi, risultati professionali, produttività e altri parametri contrattualmente definiti.
Le modalità concrete dipendono dalla disciplina applicabile.
L’inchiesta intende approfondire se esistano sistemi di valutazione formalizzati, criteri preventivamente individuati e procedure che consentano ai lavoratori di comprendere come vengano riconosciuti i risultati professionali.
La questione riguarda anche la prevenzione delle disparità di trattamento illecite.
Un sistema premiale dovrebbe poter distinguere il merito professionale da valutazioni estranee ai criteri applicabili, senza trasformare le relazioni personali in parametri decisionali illegittimi.
Per verificare eventuali criticità occorrono però documenti e accertamenti specifici.
La nuova istanza non sostiene che siano stati accertati favoritismi o discriminazioni nelle Federazioni Sportive Nazionali.
Controlli effettivi: chi conserva le relazioni e gli esiti?
La quarta sezione della domanda si concentra sulle verifiche già effettuate.
Agenparl richiede eventuali relazioni annuali o periodiche, registri, prospetti riepilogativi già esistenti e documenti conclusivi relativi alle attività di controllo svolte dal CONI sui bilanci federali.
L’obiettivo è comprendere quali atti permettano di ricostruire le verifiche e gli eventuali rilievi, nei limiti delle competenze del Comitato.
Viene espressamente esclusa la richiesta di costruire nuovi prospetti o censire da zero tutte le Federazioni.
La distinzione tra documentazione preesistente e nuova elaborazione è rilevante ai fini dell’accesso civico generalizzato.
Il FOIA non attribuisce, infatti, un diritto generalizzato a imporre all’amministrazione la creazione di documenti inesistenti.
Consente invece di chiedere documenti detenuti dal soggetto destinatario, secondo i presupposti e i limiti previsti dalla legge.
Tutela dei lavoratori: i rapporti con Ispettorato e ASL
La nuova istanza affronta anche il coordinamento tra il CONI e gli organismi competenti in materia di lavoro e sicurezza.
Sono richiesti eventuali protocolli, convenzioni e atti generali riguardanti rapporti istituzionali con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le Aziende sanitarie locali, i servizi SPreSAL, il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute S.p.A.
L’esigenza nasce dai riscontri già acquisiti durante l’inchiesta.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con comunicazione del 20 novembre, ha chiarito che i propri prospetti statistici nazionali, organizzati per sezioni ATECO, non consentono di isolare autonomamente i controlli effettuati presso le singole Federazioni Sportive Nazionali.
Ha inoltre individuato tre procedimenti attraverso una ricognizione mirata, precisando gli oggetti dei relativi accertamenti.
L’ASL Roma 1, con riscontro del 19 novembre, ha dichiarato che, dopo una ricerca nei propri archivi, dal 2021 non risultano attività di controllo e vigilanza effettuate dal proprio servizio SPreSAL nelle sedi delle Federazioni Sportive Nazionali presenti nel territorio di competenza.
La dichiarazione riguarda quello specifico servizio e territorio e non permette di formulare conclusioni nazionali sull’assenza di vigilanza.
Il Dipartimento per lo Sport, a sua volta, ha chiarito di non esercitare la specifica attività di vigilanza richiesta sul personale federale, individuando differenti interlocutori istituzionali secondo le attribuzioni applicabili.
La nuova istanza al CONI mira quindi anche a chiarire se esistano atti formali di coordinamento e scambio informativo con tali organismi.
La nuova richiesta è distinta dal riesame contro il diniego di novembre
Un aspetto particolarmente importante riguarda il rapporto con il precedente procedimento.
Il 9 novembre il CONI aveva comunicato di non voler dare seguito a quattro istanze Agenparl, richiamando la ripartizione delle competenze e il carattere ritenuto massivo, manifestamente oneroso e sproporzionato delle richieste.
L’11 novembre Agenparl aveva presentato una formale istanza di riesame ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013.
La nuova domanda del 25 novembre non sostituisce il riesame, non costituisce rinuncia alle richieste precedenti e non ne modifica l’oggetto.
Si tratta di un procedimento autonomo, deliberatamente circoscritto a categorie documentali generali e alla documentazione già formata e detenuta.
L’istanza contiene inoltre una previsione di priorità.
Qualora la ricerca dell’intera documentazione risultasse particolarmente onerosa, Agenparl manifesta interesse ad acquisire inizialmente i regolamenti e le procedure generali relativi alle competenze del CONI, alla verifica dei bilanci federali e ai controlli sulle spese per il personale.
Questo accorgimento è finalizzato a favorire un’istruttoria proporzionata.
Il dialogo cooperativo e la possibilità di accesso parziale
La richiesta richiama espressamente la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017, che valorizza il dialogo cooperativo nella gestione delle istanze di accesso civico generalizzato.
Agenparl si dichiara disponibile a restringere ulteriormente il periodo, limitare le categorie documentali, individuare priorità e concordare eventuali modalità di trasmissione successive.
Viene inoltre richiesto di indicare i collegamenti diretti ai documenti già pubblicati sul sito istituzionale.
Qualora siano presenti informazioni protette, il richiedente domanda di valutare l’accesso parziale mediante oscuramento dei dati non ostensibili, nei casi consentiti dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013.
La disponibilità alla delimitazione non impone automaticamente l’accoglimento dell’istanza.
Consente però di verificare se sia possibile soddisfare almeno una parte delle richieste senza determinare un carico amministrativo sproporzionato.
Il termine ordinario per la risposta
Il procedimento di accesso civico generalizzato è disciplinato dall’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013.
Il comma 6 prevede, ordinariamente, la conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, salve le sospensioni previste dalla normativa.
Poiché la richiesta risulta consegnata il 25 novembre 2026, tale data costituisce il riferimento documentato per la decorrenza del termine ordinario, da computare secondo le regole applicabili.
Il CONI potrà accogliere integralmente o parzialmente la richiesta, indicare documenti già pubblicati oppure adottare una determinazione di diniego o differimento, purché fondata sui presupposti previsti dalla legge.
Al momento della pubblicazione di questo articolo, la ricevuta di consegna attesta il recapito della nuova istanza, non l’esistenza di un provvedimento conclusivo.
Gli articoli Agenparl che documentano l’inchiesta
La nuova richiesta si inserisce nel percorso giornalistico avviato da Agenparl sui finanziamenti pubblici, sui controlli federali e sulla tutela dei lavoratori.
18 settembre 2026 – «Inchiesta sport, i documenti che mancano: Agenparl chiede i dati sui controlli del denaro pubblico nello sport».
12 ottobre 2026 – «Corte dei conti, accesso agli atti su CONI e Sport e Salute: pubblicati i referti 2021-2024, esclusi gli atti istruttori interni».
22 ottobre 2026 – «Mobbing e straining nelle Federazioni sportive: chi controlla chi dovrebbe tutelare i lavoratori?».
22 ottobre 2026 – «Mobbing e straining nelle Federazioni sportive: Agenparl prepara tre richieste di accesso agli atti a CONI, Sport e Salute e Dipartimento per lo Sport».
24 ottobre 2026 – «Federazioni Sportive Nazionali, Agenparl chiede conto dei controlli sui lavoratori».
26 ottobre 2026 – «Federazioni sportive, Agenparl chiede conto dei finanziamenti pubblici: personale, dirigenti, consulenze e spese di trasferta».
29 ottobre 2026 – «Federazioni sportive, sicurezza sul lavoro e controlli: l’ASL Roma 2 avvia il procedimento di accesso agli atti».
9 novembre 2026 – «CONI, accesso agli atti: l’ente non dà seguito a quattro istanze di Agenparl».
9 novembre 2026 – Editoriale – «Il diritto di cronaca non si ferma davanti a un diniego: accesso agli atti, libertà di stampa e diritto dei cittadini a essere informati».
9 novembre 2026 – «Diritto di cronaca e accesso agli atti, Agenparl coinvolge l’Ordine dei Giornalisti e il CONI».
Una questione di responsabilità amministrativa e conoscibilità delle regole
La nuova istanza non intende contestare in via preventiva l’autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali.
Non sostiene che i trattamenti economici aggiuntivi siano di per sé illegittimi.
Non presume che le progressioni professionali siano arbitrarie o che i premi di risultato vengano attribuiti sulla base di preferenze personali.
La questione è verificare quali procedure disciplinino le decisioni e quali controlli siano eventualmente previsti, nel rispetto dell’autonomia degli organismi e delle competenze attribuite dalla legge.
L’inchiesta Agenparl ha già evidenziato come la distribuzione delle attribuzioni tra CONI, Sport e Salute, Dipartimento per lo Sport, Federazioni e autorità di vigilanza renda necessario un attento lavoro di ricostruzione documentale.
La nuova richiesta del 25 novembre si propone di affrontare il problema partendo dagli atti generali e dai documenti già esistenti.
Perché conoscere chi approva i bilanci, chi verifica le spese, quali procedure disciplinano i controlli e quali organismi detengono i relativi documenti significa contribuire a un sistema sportivo più trasparente e a un’informazione pubblica fondata su elementi verificabili.
La disponibilità al dialogo cooperativo costituisce parte integrante di questo percorso.
L’obiettivo non è ottenere documenti a prescindere dalle regole.
È utilizzare correttamente gli strumenti previsti dall’ordinamento per rendere conoscibili le informazioni di interesse pubblico che possono essere legittimamente diffuse.