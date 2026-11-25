(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - "Dare ai comuni capoluogo di provincia in maggiore difficoltà finanziaria gli strumenti necessari per avviare un percorso concreto di riequilibrio e garantire ai cittadini servizi adeguati.
È questo l'obiettivo dell'emendamento alla legge di bilancio che ho presentato, che estende le misure previste dall'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 anche agli altri comuni capoluogo di provincia già in stato di dissesto finanziario che presentino determinati requisiti di disavanzo e di dotazione del personale.
Non possiamo dimenticare che Caserta in 30 anni ha avuto ben tre dissesti.
Il caso di Caserta dimostra che è un vero e proprio problema strutturale e che è necessario intervenire con strumenti adeguati.
E il Governo non può non considerare l'allarme del prefetto Antonella Scolamiero, commissario della città di Caserta, che chiede una mano.
Un comune capoluogo non può essere lasciato solo davanti a una situazione finanziaria complessa, perché le difficoltà dell'ente si riflettono direttamente sulla qualità dei servizi e sulla vita quotidiana dei cittadini". Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera.
"L'emendamento prevede la possibilità per i comuni interessati di sottoscrivere un accordo finalizzato al riequilibrio finanziario e strutturale, con una quota delle risorse del fondo destinata agli enti che aderiscono all'accordo, fino a un massimo complessivo di 75 milioni di euro.
Le risorse potranno essere utilizzate per contribuire alla riduzione del disavanzo, rafforzare le attività di accertamento e riscossione delle entrate e migliorare la gestione e valorizzazione del patrimonio comunale, anche attraverso il rafforzamento delle professionalità necessarie.
Caserta ha bisogno di una prospettiva di risanamento seria, accompagnata da strumenti finanziari e organizzativi adeguati – prosegue Graziano –. Il nostro obiettivo non è cancellare le responsabilità nella gestione dei conti, ma mettere gli enti nelle condizioni di affrontare il risanamento senza scaricare il peso delle difficoltà finanziarie sui cittadini".
In questo modo si garantisce una prima disponibilità delle risorse già dal 2027, assicurando al contempo che l'erogazione delle somme successive sia subordinata alle verifiche di regolarità previste dalla normativa.
Con questo emendamento proponiamo un principio di responsabilità: sostegno agli enti in difficoltà, ma anche obiettivi chiari, controlli e risultati verificabili. Caserta deve avere la possibilità di tornare a programmare il proprio futuro e di garantire ai cittadini servizi all'altezza del ruolo di capoluogo di provincia", conclude Stefano Graziano.
Roma, 24 novembre 2026