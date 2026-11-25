Le Isole Salomone ridefiniscono i propri rapporti strategici nel Pacifico meridionale con un trattato che riconosce l’Australia come principale partner per la sicurezza, esclude l’insediamento di basi militari straniere sul territorio dell’arcipelago e rafforza la cooperazione economica tra i due Paesi. L’accordo è stato firmato il 25 novembre a Canberra dal primo ministro australiano Anthony Albanese e dal suo omologo delle Isole Salomone, Matthew Wale. Secondo ABC, il pacchetto finanziario che accompagna l’intesa ammonta a 740 milioni di dollari australiani nell’arco di dieci anni. La firma arriva a quattro anni dalla conclusione del patto di sicurezza tra Honiara e Pechino, che aveva modificato gli equilibri regionali e accelerato le iniziative australiane per consolidare la propria presenza nel Pacifico.

Il trattato stabilisce che le infrastrutture sensibili delle Isole Salomone dovranno essere protette dalla militarizzazione, dalle interferenze straniere e dagli accessi non autorizzati. Le disposizioni riguardano porti, aeroporti, reti energetiche e telecomunicazioni, mentre Honiara si impegna a consultare Canberra sugli sviluppi relativi alla sicurezza nazionale e alle infrastrutture critiche che coinvolgano Paesi esterni al Pacific Islands Forum. Il documento riconosce la responsabilità collettiva dei membri del Forum nella tutela della sicurezza regionale e stabilisce che l’arcipelago si rivolga a questi Paesi per le proprie esigenze di cooperazione. Il ricorso ad altri partner resta previsto per le necessità che i membri dell’organizzazione non siano in grado di soddisfare.

La questione centrale riguarda il futuro dell’accordo di sicurezza sottoscritto con la Cina nel 2022 dall’allora primo ministro Manasseh Sogavare. La televisione pubblica australiana ABC ha riferito che il governo delle Isole Salomone ha già comunicato a Pechino la decisione di non rinnovare il patto alla scadenza, prevista nell’aprile 2027. Durante la conferenza stampa a Canberra, Wale ha richiamato le clausole di riservatezza degli accordi di sicurezza e di polizia con la Cina, spiegando che le discussioni con le autorità cinesi sono ancora in corso. Il premier ha inoltre indicato la volontà di ricostruire la fiducia con i vicini e superare la fase di incertezza che aveva caratterizzato il ruolo delle Salomone nella regione.

Il riavvicinamento a Canberra segna un cambiamento rispetto alla politica estera perseguita da Honiara negli ultimi anni. Nel settembre 2019 le Isole Salomone avevano interrotto le relazioni diplomatiche con Taiwan per riconoscere la Repubblica Popolare Cinese, aprendo una nuova fase di cooperazione con Pechino. Tre anni dopo, la firma del patto di sicurezza aveva esteso il rapporto bilaterale al settore della polizia e alimentato le preoccupazioni di Australia e Stati Uniti per la possibile costituzione di un avamposto militare cinese nel Pacifico meridionale. Il nuovo trattato interviene su questo equilibrio, mentre proseguono le relazioni diplomatiche ed economiche tra Honiara e Pechino.

Alla dimensione strategica si affianca un programma economico e sociale articolato attorno alle priorità interne del governo Wale. Dei 740 milioni di dollari australiani indicati nella ricostruzione finanziaria, 670 milioni saranno erogati attraverso finanziamenti a fondo perduto e 70 milioni mediante prestiti agevolati. Le risorse sosterranno il programma governativo per l’istruzione gratuita, le infrastrutture, il bilancio pubblico, l’assistenza nella sicurezza e i fondi per lo sviluppo delle comunità locali. La cooperazione comprende inoltre le energie rinnovabili, il potenziamento della Royal Solomon Islands Police Force e il rafforzamento dei sistemi di gestione delle frontiere.

Una componente rilevante dell’intesa riguarda la mobilità della manodopera attraverso il programma Pacific Australia Labour Mobility, PALM, che consente ai cittadini dei Paesi insulari della regione di lavorare in Australia. L’approccio denominato PALM Plus aprirà nuove opportunità nei servizi per l’infanzia e nell’assistenza agli anziani, ampliando le destinazioni disponibili e i percorsi di formazione professionale. Sono previste anche condizioni più favorevoli per i visti, con periodi di soggiorno più lunghi, maggiore validità dei documenti e servizi di facilitazione a Honiara. Occupazione, formazione e rimesse costituiscono così un ulteriore collegamento tra il programma di sviluppo delle Salomone e il mercato australiano.

Pechino ha respinto la lettura della cooperazione regionale come competizione tra potenze. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha ribadito che i rapporti con le Isole Salomone si fondano sul rispetto reciproco e sull’uguaglianza, escludendo una logica di contrapposizione tra blocchi. Sul fronte interno, Sogavare, oggi leader dell’opposizione, ha chiesto che il trattato venga presentato e discusso in Parlamento prima dell’entrata in vigore e che sia pubblicato il piano finanziario e di attuazione. Il governo Wale prevede di presentare la legislazione necessaria dopo il bilancio; l’accordo entrerà in vigore una volta completate le procedure interne dei due Paesi e scambiate le relative note diplomatiche.

L’iniziativa si inserisce nella strategia australiana di consolidamento dei rapporti con i Paesi del Pacifico, già sviluppata attraverso intese con Papua Nuova Guinea, Fiji e Vanuatu. Le Isole Salomone occupano una posizione strategica lungo le direttrici marittime del Pacifico sudoccidentale e rappresentano un interlocutore centrale per Canberra. Il trattato lega il rafforzamento della sicurezza e della polizia agli investimenti pubblici, all’istruzione e all’accesso al lavoro: strumenti attraverso i quali l’Australia risponde alle priorità economiche dell’arcipelago e consolida il proprio ruolo negli assetti regionali.

Fonti e documentazione