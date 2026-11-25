È un Capodanno plurale, diffuso e multicentrico quello presentato questa mattina a Palazzo Bacaredda dalla vicesindaca e assessora Cristina Mancini, dall'assessora Maria Francesca Chiappe e dalla presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo, Marta Mereu.

"Anche quest'anno abbiamo scelto un Capodanno diffuso e aperto a tutte e tutti", ha scandito la vicesindaca Cristina Mancini, presentando un programma che coinvolgerà più piazze e quartieri della città, con proposte pensate per tutte e tutti. Nel solco di iniziative come Estate cagliaritana, con Si muove la città, Carmine 2026 e Cinema all'aperto, la notte di San Silvestro sarà una "occasione di incontro e condivisione, capace di valorizzare Cagliari, attrarre visitatori e favorire la socialità in sicurezza".

Per la Vicesindaca, la parola chiave è dunque "sostenibilità", declinata sotto diversi aspetti. Da un lato la "sostenibilità sociale, con l'obiettivo di garantire a tutte e tutti la possibilità di partecipare a un momento di svago e aggregazione". Dall'altro la "sostenibilità economica", nella convinzione che non sia opportuno destinare milioni di euro di risorse pubbliche a poche ore di spettacolo e che l'evento, diffuso, possa contribuire ad animare Cagliari e di generare ricadute positive per le attività commerciali e ricettive, offrendo al tempo stesso un'esperienza più ricca e diversificata a residenti e turisti. A queste si aggiunge la "sostenibilità amministrativa", rappresentata dalla scelta dell'Amministrazione comunale di ricorrere a un bando pubblico per individuare la proposta progettuale migliore, "tagliato" per Cagliari. Infine, la "sostenibilità ambientale", perché il Capodanno cagliaritano non prevede fuochi d'artificio, anche nel rispetto degli animali.

"Il nostro obiettivo è fare politica culturale tutti i giorni", ha rimarcato la presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo, Marta Merau. "Anche il Capodanno cagliaritano ha un programma inclusivo", con un "cartellone che mette insieme artisti e generi differenti, capace di parlare a generazioni diverse e di valorizzare la città".

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la formula resta quella che negli ultimi anni ha caratterizzato il Capodanno cagliaritano. Organizzata da Vox Day, la società che si è aggiudicata un bando pubblico del Comune e stamani rappresentata all'incontro con gli organi di stampa da Davide Catinari. Sarà una grande festa urbana, distribuita in più piazze, con "musica dal vivo, dal rock al rock'n roll alla musica elettronica passando per il pop, e intrattenimento". l brindisi collettivi saluteranno il 2026 e accoglieranno il 2027.

E.M.

Con preghiera di pubblicazione:.