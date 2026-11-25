(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 -
Trending
- Capodanno 2027, 4 piazze e 10 eventi per la festa di Cagliari – Comunicato stampa
- CONI, Agenparl presenta una nuova richiesta di accesso agli atti: sotto esame controlli sui bilanci federali, carriere, superminimi e premi di produzione
- Si firma il Patto di Comunità Educante della Zona Livornese Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola: undici soggetti per un’unica alleanza a favore delle giovani generazioni
- Nasce W-Urp, la nuova piattaforma dell’ufficio relazioni con il pubblico per inviare segnalazioni e monitorare l’iter delle pratiche
- Camera dei deputati: Iscritti in dichiarazione di voto mozioni giornata internazionale eliminazione violenza contro le donne
- MANOVRA, GRAZIANO (PD): “SOSTEGNO AI COMUNI IN DISSESTO. CASERTA NON PUÒ ESSERE LASCIATA SOLA
- Manovra: Pd, social freezing, ultima occasione della Legislatura, appello al centrodestra per approvare la norma
- Libia, gli attacchi ucraini alle navi russe mettono alla prova il governo Meloni
- Agricoltura. “Incontro ai territori”, a Ferrara la seconda tappa della Giunta itinerante nelle nove province dell’Emilia-Romagna
- Libia, Barrot difende gli attacchi ucraini contro le navi russe: «Diritto alla legittima difesa»
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu