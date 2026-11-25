(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - "Questa è l'ultima occasione utile della legislatura per approvare una norma che risponda a un'esigenza reale, senza lasciare tutto in eredità al prossimo Parlamento. Rivolgiamo quindi un appello al centrodestra affinché sostenga l'emendamento e consenta di trasformare questa proposta in legge. Del resto, anche Lega e Movimento 5 Stelle hanno presentato emendamenti sullo stesso tema: esistono dunque le condizioni per una convergenza parlamentare che metta da parte le appartenenze politiche. Alcune Regioni, a partire dalla Toscana, si sono già mosse: adesso serve una risposta nazionale. Non perdiamo questa occasione per garantire diritti e opportunità uniformi a tutte le donne": concludono.
Roma, 24 novembre 2026