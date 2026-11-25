(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Venerdì 27 novembre, ore 12.00, Sala Postconsiliare di Palazzo Comunale
Livorno, 24 novembre 2026 – Undici soggetti, un territorio, un obiettivo comune: prendersi cura, insieme, della crescita di bambine, bambini, ragazze e ragazzi.
Con questo scopo venerdì 27 novembre, alle ore 12.00 nella Sala Postconsiliare "G.Vitiello" di Palazzo Comunale a Livorno, sarà firmato il Patto di Comunità Educante della Zona Livornese.
È un'alleanza che fa del territorio un laboratorio diffuso di apprendimento e crescita, in cui la scuola diventa il cuore di una rete più ampia e l'intera comunità si assume la responsabilità educativa delle nuove generazioni.
Attorno allo stesso tavolo siederanno, a firmare il Patto in un unico atto, tutti gli attori che accompagnano i ragazzi e le ragazze dalla prima infanzia fino all'ingresso nel mondo del lavoro: la Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione Livornese, con la presidente Libera Camici, il Comune di Livorno, con il sindaco Luca Salvetti, il Comune di Collesalvetti, con la sindaca Sara Paoli, il Comune di Capraia Isola, con la sindaca Maria Ida Bessi, la Provincia di Livorno, con la presidente Sandra Scarpellini, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Direzione di Zona Distretto Livornese, con la direttrice Cinzia Porrà, l' Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Livorno (Ufficio VIII), con la dirigente Cristina Grieco, la Rete di Scuole Zonale "In-Con-Tra-Reti", con la presidente Camilla Pasqualini, Dirigente dell'Istituto Comprensivo G. Carducci, la Consulta Comunale delle Associazioni del Comune di Livorno, con la presidente Sandra Biasci, ARTI – Centro per l'Impiego di Livorno, con la dirigente Marta Venturi, la Consulta Provinciale degli Studenti di Livorno, con il presidente Fernando Falcone
La Rete "In-Con-Tra-Reti", nello specifico, porta con sé 18 istituzioni scolastiche statali del territorio, tra istituti comprensivi, istituti superiori e CPIA. La presenza della Consulta degli Studenti afferma un principio chiave del Patto: i giovani non sono solo destinatari delle politiche educative, ma protagonisti e corresponsabili.
Il Patto è il risultato di un lavoro interistituzionale avviato ad aprile 2026. Il testo è stato costruito e condiviso tra le parti e approvato dalla Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione Livornese del 6 ottobre 2026.
Dispersione scolastica, povertà educativa, inclusione, contrasto al disagio scolastico e orientamento sono sfide che nessun ente può affrontare da solo. Con il Patto queste sfide diventano una responsabilità collettiva, con impegni precisi per ciascun firmatario. Le priorità condivise sono: prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa; costruire un sistema educativo integrato tra scuola, famiglie, servizi, sport, cultura e lavoro; dare spazio reale alla partecipazione delle ragazze e dei ragazzi; promuovere il benessere psicofisico e un uso consapevole delle tecnologie digitali; garantire inclusione, accessibilità e pari opportunità, anche di genere, su tutto il territorio; accompagnare i giovani nell'orientamento e nel passaggio al lavoro, con attenzione a NEET e studenti con disabilità.
Il Patto ha durata triennale ed è aperto ad altri soggetti pubblici, associativi, culturali, sportivi e produttivi che potranno aderire in seguito. Un Tavolo di coordinamento, presieduto dalla Presidente della Conferenza Zonale, ne verificherà l'attuazione almeno una volta l'anno.
La firma del Patto segna l'avvio di una collaborazione stabile e coordinata tra i soggetti firmatari, finalizzata a garantire pari opportunità educative su tutto il territorio della Zona Livornese.