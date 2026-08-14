?​​​​Tirrenica: Simiani (PD), pronti a vedere le carte di Salvini

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Noi però, stavolta, immemori dei suoi continui annunci e fallimenti sui cantieri, a partire dal Ponte sullo Stretto, vogliamo prenderlo sul serio. Ci dica come e quando vuole finanziare la strada e lo appoggeremo in ogni atto parlamentare che verrà presentato dalla maggioranza; utilizzi i soldi che già ci sono nel contratto di programma Anas, o inserisca risorse nella prossima Legge di Bilancio, e saremo pronti a sostenere ogni sua iniziativa: sperando che non sia l'ultimo disperato bluff di un politicante ormai al capolinea": è quanto dichiara il capogruppo PD in Commissione Ambiente, Marco Simiani, sulle affermazioni rilasciate dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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