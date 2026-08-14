Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Economia

Uber e Pony.ai puntano sull’Europa: in arrivo oltre 2.000 robotaxi

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Un veicolo autonomo attrezzato per il servizio di ride-hailing in un contesto urbano
Un veicolo autonomo attrezzato per il servizio di ride-hailing in un contesto urbano (Foto: Leo_Visions/Unsplash)

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - La mobilità autonoma compie un nuovo passo in avanti sul mercato internazionale. La società statunitense di ride-hailing Uber e l’azienda cinese di guida autonoma Pony.ai hanno annunciato un accordo strategico per introdurre oltre 2.000 robotaxi in diverse aree d’Europa.

La partnership prevede l’estensione del servizio commerciale già attivo a Zagabria, in Croazia, verso altre quattro città europee, i cui nomi e tempistiche di lancio non sono stati ancora resi noti dalle aziende. L’intesa apre inoltre la strada a future espansioni anche in Medio Oriente.

Come funziona l’accordo tra tecnologia e flotta

Il progetto unisce le competenze delle due società per garantire un modello di servizio scalabile:

  • Il ruolo di Pony.ai: L’azienda fornirà la tecnologia di guida autonoma di livello 4, i sistemi dedicati all’esperienza dei passeggeri e il know-how operativo maturato sul mercato cinese.
  • Il ruolo di Uber: Metterà a disposizione la propria piattaforma globale per la gestione dei clienti, occupandosi di prenotazioni, pagamenti e assistenza.
  • Gestione locale: Le operazioni quotidiane saranno affidate a partner locali selezionati nei vari mercati, mentre la proprietà dei veicoli e le relative forme di finanziamento potranno variare a seconda della località.

Il progetto affonda le radici nella collaborazione avviata dalle due società nel maggio del 2025 per portare i robotaxi di Pony.ai sulla piattaforma globale di Uber. Quest’anno, la partnership ha già visto il lancio di un servizio commerciale a Zagabria in collaborazione con la società croata Verne.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl