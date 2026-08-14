Uber e Pony.ai puntano sull’Europa: in arrivo oltre 2.000 robotaxi

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - La mobilità autonoma compie un nuovo passo in avanti sul mercato internazionale. La società statunitense di ride-hailing Uber e l’azienda cinese di guida autonoma Pony.ai hanno annunciato un accordo strategico per introdurre oltre 2.000 robotaxi in diverse aree d’Europa.
La partnership prevede l’estensione del servizio commerciale già attivo a Zagabria, in Croazia, verso altre quattro città europee, i cui nomi e tempistiche di lancio non sono stati ancora resi noti dalle aziende. L’intesa apre inoltre la strada a future espansioni anche in Medio Oriente.
Come funziona l’accordo tra tecnologia e flotta
Il progetto unisce le competenze delle due società per garantire un modello di servizio scalabile:
- Il ruolo di Pony.ai: L’azienda fornirà la tecnologia di guida autonoma di livello 4, i sistemi dedicati all’esperienza dei passeggeri e il know-how operativo maturato sul mercato cinese.
- Il ruolo di Uber: Metterà a disposizione la propria piattaforma globale per la gestione dei clienti, occupandosi di prenotazioni, pagamenti e assistenza.
- Gestione locale: Le operazioni quotidiane saranno affidate a partner locali selezionati nei vari mercati, mentre la proprietà dei veicoli e le relative forme di finanziamento potranno variare a seconda della località.
Il progetto affonda le radici nella collaborazione avviata dalle due società nel maggio del 2025 per portare i robotaxi di Pony.ai sulla piattaforma globale di Uber. Quest’anno, la partnership ha già visto il lancio di un servizio commerciale a Zagabria in collaborazione con la società croata Verne.