Ferragosto in Carcere: domani visita dei Radicali a Milano

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Domani mattina (15 agosto), alle ore 10, una delegazione di Radicali
Italiani farà accesso al carcere di Milano San Vittore per visitare
l'istituto e verificarne le condizioni. Presente il Segretario nazionale di
Radicali Italiani Filippo Blengino. L'iniziativa si inserisce nell'ambito
carceri italiane, con l'obiettivo di monitorare le condizioni di detenzione
e denunciare violazioni sempre più gravi ed evidenti. Al termine della
visita, alle ore 12.30, è previsto un punto stampa davanti all'ingresso del
carcere" – così Radicali Italiani in una nota.
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*Riccardo Morgante*