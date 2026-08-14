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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – sale polifunzionali, sportello multiservizi e area esterna riqualificata: negli spazi inutilizzati della sede del Municipio 1 il nuovo hub regionale per la Giustizia Territoriale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - NEGLI SPAZI INUTILIZZATI DELLA SEDE DEL MUNICIPIO 1

IL NUOVO HUB REGIONALE PER LA GIUSTIZIA TERRITORIALE

FINANZIATO IL PROGETTO DEL COMUNE DI BARI

Front office e spazi per l'accoglienza, sportello multiservizi integrato, sale polifunzionali, stanze per i colloqui e uffici amministrativi, oltre a 149 metri quadri di aree esterne da riqualificare per attività all'aperto.

All'interno dell'hub saranno attivati servizi integrati di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo, rivolti a persone sottoposte a misure penali esterne, in raccordo con le istituzioni competenti, i servizi territoriali e la rete del terzo settore.

La gestione delle attività, a seguito della riqualificazione dell'immobile, coinvolgerà la ripartizione Servizi alla Persona – Settore Osservatorio per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

"Questo finanziamento ci permette di dare nuova vita a uno spazio urbano, trasformandolo in un vero e proprio polo di opportunità e futuro – dichiara l'assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone -. Scegliamo di investire su una visione evolutiva e inclusiva della giustizia, orientata alla crescita e al reinserimento sociale.

La vera sicurezza nasce dall'integrazione e dalla responsabilità condivisa: quando una persona trova un lavoro, sviluppa autonomia e stringe relazioni positive, si crea valore per l'intera società. È qui che giustizia e welfare si uniscono, per dare piena attuazione al principio rieducativo della nostra Costituzione, trasformando ogni percorso personale in un investimento concreto sul benessere e sulla serenità di tutti".

(AGENPARL)
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