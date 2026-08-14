GOVERNO. MAIORANO (FDI) : TURCO FACCIA I CONTI CON I FATTI, NON CON LA PROPAGANDA

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Il senatore Turco continua a fare quello che il Movimento 5 Stelle sa fare meglio: selezionare i dati che gli fanno comodo e ignorare tutto il resto. Peccato che l'Italia reale sia molto diversa da quella che racconta nei suoi comunicati. Dire che l'Italia non sarebbe più forte significa negare dati concreti: il PIL italiano nel primo trimestre 2026 è cresciuto dello 0,3% sul trimestre precedente, mentre nell'area euro la crescita è stata pari a zero. E le stime richiamate dalla stessa presidente Meloni indicano per il 2026 una crescita acquisita dello 0,8%. Turco parla di spread come se fosse un dettaglio insignificante. Dovrebbe spiegare allora perché per anni il Movimento 5 Stelle ha considerato proprio lo spread una cartina di tornasole della credibilità dell'Italia. Oggi il differenziale è drasticamente più basso rispetto agli anni dei governi che il M5S sosteneva o ai quali partecipava. Non è propaganda: è il risultato di una maggiore credibilità finanziaria del nostro Paese. E sulla pressione fiscale, sui salari e sulla produzione industriale facciamo pure un confronto serio, ma completo. Non si può prendere ogni dato negativo, spesso frutto di dinamiche internazionali e di problemi accumulati negli ultimi decenni, e attribuirlo automaticamente a Meloni, mentre ogni dato positivo viene magicamente cancellato. Quanto alle famiglie, questo Governo ha scelto di concentrare le risorse disponibili su lavoro, redditi e sostegno alle fasce più deboli, invece di continuare con la logica dei bonus a pioggia e degli interventi senza coperture che hanno lasciato miliardi di debiti sulle spalle degli italiani. E poi c'è l'Ilva. Turco dovrebbe avere almeno la decenza politica di ricordare che il disastro dell'ex Ilva non è nato nel 2022 e che chi oggi pretende di impartire lezioni ha avuto anni e anni per risolverlo. La verità è semplice: l'Italia non è un Paese perfetto, ma è un Paese che oggi ha finalmente un Governo stabile, credibile e capace di essere ascoltato in Europa e nel mondo. È questa la differenza rispetto al passato. Turco, invece di chiedere a Giorgia Meloni un "bagno di umiltà", provi a fare un bagno di realtà. E magari, per una volta, si presenti al confronto con tutti i numeri sul tavolo, non soltanto con quelli utili alla propaganda del Movimento 5 Stelle. L'Italia sarà anche più forte per alcuni indicatori che non piacciono al M5S. Ma certamente non ha bisogno delle lezioni di chi ha contribuito a governarla quando i conti pubblici e la credibilità internazionale del Paese erano tutt'altro che un esempio da seguire".
GOVERNO. MAIORANO (FDI) : TURCO FACCIA I CONTI CON I FATTI, NON CON LA PROPAGANDA
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