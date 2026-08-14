(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - ROMA, 14 AGO. «I dati dell'ILO fotografano un'Italia che continua a ignorare la condizione dei propri giovani. Quasi quattro ragazze e ragazzi disoccupati per ogni adulto, contratti precari e competenze spesso sprecate. Siamo davanti a un Paese che si lagna perennemente di una generazione che non vuole lavorare ma che, invece, continua a non valorizzare. Il 31,3% dei giovani dipendenti ha un contratto a termine mentre il 61,4% lavora part-time perché non trova un impiego a tempo pieno. Parlano i numeri, non le opinioni. Invece di affrontare salari insufficienti, lavoro povero e fuga dei talenti il Governo continua a fare propaganda. Oggi la stessa Giorgia Meloni, in una lunga intervista a un quotidiano, sciorina il repertorio ma, come rilevato dai principali istituti nazionali e internazionali, l'Italia registra la peggiore crescita dei salari reali in Europa. Se i giovani devono partire per costruirsi un futuro il problema non sono certamente loro, anzi. Servono politiche industriali, lavoro qualificato e salari dignitosi, anche e soprattutto tramite l'introduzione di una soglia minima legale. Lo faremo noi quando torneremo al Governo». Lo scrive in una nota Mariolina Castellone, senatrice del M5S e vicepresidente del Senato.
LAVORO, CASTELLONE (M5S): GIOVANI DIMENTICATI MA DA GOVERNO SOLO PROPAGANDA
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