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Comunicato Stampa 1446/2026 Siccità. Assessore Venturini in sopralluogo ad Alpago, “La Regione convoca un coordinamento per la gestione condivisa delle risorse idriche

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

(AVN) – Venezia, 14 agosto 2026
Un coordinamento che riunisca tutti i decisori per definire una strategia condivisa sulle acque del Lago di Santa Croce. È questa l'iniziativa lanciata dalla Regione del Veneto per far fronte alla crescente difficoltà nella conciliazione dei bisogni idrici del territorio.
 
L'annuncio è arrivato dall'assessore regionale all'Ambiente, Elisa Venturini, durante un sopralluogo sulle rive del bacino, nel comune di Alpago, dove ha osservato direttamente il significativo abbassamento del livello dell'acqua. Per l'Assessore, la situazione non è più gestibile in modo isolato: la crisi richiede uno sforzo corale e una visione unitaria.
 
"Per poter dare risposta a tutte le esigenze del territorio, la Regione del Veneto vuole mettere tutti i soggetti che possono decidere al riguardo intorno ad un tavolo – ha dichiarato l'assessore Venturini –. In questo momento di evidente difficoltà, dobbiamo collaborare e fare fronte comune: è fondamentale trovare un'intesa per individuare una gestione operativa a breve termine e pianificare interventi strutturali nel medio e lungo periodo".
 
Il sopralluogo ha messo in luce come il lago sia un nodo cruciale di necessità divergenti. "Qui convergono varie istanze: i fabbisogni idrici a valle, le necessità turistico-ambientali dei comuni rivieraschi, la produzione idroelettrica e la riserva idrica per lo spegnimento degli incendi – ha spiegato Venturini –. È evidente che non possiamo procedere per compartimenti stagni".
 
Una complessità che oggi è resa più acuta dalla crisi climatica. "C'è massimo impegno da parte nostra – ha concluso l'Assessore –, ma dobbiamo essere consapevoli che è in atto un cambiamento climatico che si manifesta con temperature in aumento, minori precipitazioni e una ridotta disponibilità di neve. Tutto questo si traduce in minori quantità di acqua. Dobbiamo cambiare la nostra cultura e la nostra impostazione, affrontando questa sfida insieme".
 
(AMBIENTE)

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