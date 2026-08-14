VABILO – Ogled posledic suše in izjava za medije ministra Janeza Ciglerja Kralja

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - OGLED POSLEDIC SUŠE IN IZJAVA ZA MEDIJE
MINISTRA ZA KMETIJSTVO JANEZA CIGLERJA KRALJA
Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si bo v ponedeljek, 17. avgusta
2026, skupaj s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in
kmetijsko svetovalne službe ogledal posledice letošnje suše na območju
Kranja z okolico.
Zbor za medije je ob 11.40 na kmetiji Pičman, Britof 47, Kranj
(fototermin).
Izjava za medije je predvidena ob 12.50 na kmetiji Odens, Predoslje 41,
Kranj.
Vabljeni!
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Podrobnejše informacije:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
Dunajska cesta 22
SI–1000 Ljubljana, Slovenija
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