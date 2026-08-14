VABILO – Ogled posledic suše in izjava za medije ministra Janeza Ciglerja Kralja

OGLED POSLEDIC SUŠE IN IZJAVA ZA MEDIJE

MINISTRA ZA KMETIJSTVO JANEZA CIGLERJA KRALJA

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si bo v ponedeljek, 17. avgusta

2026, skupaj s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in

kmetijsko svetovalne službe ogledal posledice letošnje suše na območju

Kranja z okolico.

Zbor za medije je ob 11.40 na kmetiji Pičman, Britof 47, Kranj

(fototermin).

Izjava za medije je predvidena ob 12.50 na kmetiji Odens, Predoslje 41,

Kranj.

Vabljeni!

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Podrobnejše informacije:

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO

Dunajska cesta 22

SI–1000 Ljubljana, Slovenija

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