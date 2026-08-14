Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Economia

Cina, i chip guidano la corsa di SMIC: utili triplicati e vendite ai massimi storici

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Un wafer di silicio riflette la luce mettendo in evidenza la complessa matrice di microchip. Componenti chiave nella produzione globale di semiconduttori.
Un wafer di silicio riflette la luce mettendo in evidenza la complessa matrice di microchip. Componenti chiave nella produzione globale di semiconduttori.

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Il mercato globale dei semiconduttori registra una nuova svolta importante. La Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), principale polo produttivo cinese per i microchip, ha chiuso il secondo trimestre superando per la prima volta la soglia dei 3 miliardi di dollari di fatturato.

La spinta arriva direttamente dalla forte domanda legata all’intelligenza artificiale, un fattore che sta ridisegnando le catene di fornitura a livello internazionale e che continuerà a sostenere gli ordini anche nella seconda metà dell’anno.

Margini in crescita e listini al rialzo

Dietro a questi numeri record c’è una precisa scelta commerciale. Durante il primo trimestre, i vertici dell’azienda hanno avviato trattative con la clientela per ritoccare i prezzi dei wafer.

Il co-amministratore delegato Zhao Haijun ha confermato che i rincari proseguiranno anche nel terzo trimestre. L’intento della società è chiaro: ridurre il divario con i prezzi applicati dai principali concorrenti globali.

I dati del trimestre parlano chiaro:

  • Utile netto: Quota a 479,2 milioni di dollari, registrando un vero e proprio triplo rispetto al periodo precedente e superando le previsioni degli analisti di LSEG.
  • Spedizioni: In aumento del 14% su base trimestrale, toccando quota 2,9 milioni di wafer (standard 8 pollici).
  • Prezzi di vendita: Crescita media del 5,7%.

Il peso del mercato cinese e le sfide produttive

Il boom non riguarda soltanto le componenti tradizionali come CPU e GPU. La domanda si estende a una vasta gamma di semiconduttori richiesti dall’ecosistema IA, con una forte accelerazione da parte dei clienti interni.

Dal punto di vista geografico, la Cina rappresenta il 90% del fatturato trimestrale, mentre gli Stati Uniti si fermano all’8%.

Attualmente, SMIC resta l’unica fonderia in territorio cinese in grado di produrre in volumi chip avanzati a 7 nanometri. Per gestire la forte pressione sulla catena logistica, il gruppo ha portato il tasso di utilizzo degli impianti al 93,7% e punta ad aprire nuovi impianti produttivi. Le stime per il terzo trimestre indicano un ulteriore incremento dei ricavi compreso tra il 2% e il 4%.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl