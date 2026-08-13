Wall Street aggiorna i record: S&P 500 ai massimi storici, mercati sostenuti dai dati sull’inflazione

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Wall Street mette a segno una nuova seduta positiva e aggiorna i propri record. Giovedì l’S&P 500, principale indice di riferimento del mercato azionario statunitense, ha terminato le contrattazioni con un progresso dello 0,7%, raggiungendo un nuovo massimo storico.
La giornata positiva ha interessato anche gli altri principali listini americani. Il Dow Jones Industrial Average ha registrato un incremento più contenuto, pari allo 0,1%, mentre il Nasdaq Composite, caratterizzato da una forte presenza di società tecnologiche, è avanzato dello 0,8%.
Il movimento conferma la forza del mercato azionario americano, con gli investitori che hanno reagito favorevolmente ai nuovi dati sull’andamento dei prezzi negli Stati Uniti.
Inflazione alla produzione sotto le attese
A contribuire al clima positivo sono stati soprattutto i dati pubblicati dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti relativi ai prezzi alla produzione.
Secondo i dati riportati, a luglio l’incremento è stato del 4,7%, un ritmo inferiore rispetto a quello registrato a giugno e soprattutto al di sotto delle aspettative degli analisti, che mediamente prevedevano una crescita del 4,9%.
La differenza può apparire limitata, ma per i mercati finanziari assume particolare importanza. Una pressione sui prezzi inferiore alle previsioni può infatti rafforzare l’aspettativa che l’inflazione possa progressivamente rallentare, influenzando di conseguenza le prospettive sulla politica monetaria americana.
Gli investitori continuano quindi a osservare con grande attenzione ogni indicatore relativo ai prezzi, all’occupazione e alla crescita economica, nel tentativo di anticipare le future decisioni sui tassi d’interesse.
S&P 500 a un nuovo massimo storico
È in questo contesto che l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,7%, spingendosi su livelli mai raggiunti prima.
Il nuovo record assume un significato particolare perché l’indice comprende circa 500 delle maggiori società quotate negli Stati Uniti e rappresenta quindi uno degli indicatori più osservati per valutare complessivamente la salute di Wall Street.
Anche il rialzo dello 0,8% del Nasdaq Composite segnala una giornata favorevole per il comparto tecnologico, tradizionalmente particolarmente sensibile alle aspettative sui tassi.
Il Dow Jones, invece, ha partecipato al movimento con maggiore prudenza, chiudendo comunque in territorio positivo con un progresso dello 0,1%.
Il petrolio arretra verso gli 87 dollari
A fare da sfondo alla seduta c’è anche il recente arretramento delle quotazioni petrolifere.
Alla chiusura dei mercati americani, un barile di Brent del Mare del Nord veniva indicato a poco più di 87 dollari, contro circa 89 dollari registrati due giorni prima.
Il calo del greggio può rappresentare un elemento favorevole sul fronte inflazionistico qualora si traduca in una riduzione persistente dei costi energetici. Il prezzo del petrolio incide infatti direttamente sui carburanti e indirettamente sui costi di produzione, trasporto e distribuzione di numerosi beni.
La situazione rimane tuttavia estremamente sensibile agli sviluppi geopolitici e alle condizioni dell’offerta internazionale. Un nuovo aumento delle tensioni nelle principali regioni produttrici potrebbe rapidamente modificare lo scenario.
Mercati divisi tra crescita, inflazione e tassi
La nuova corsa di Wall Street evidenzia soprattutto quanto le aspettative degli investitori siano legate all’evoluzione dell’inflazione.
Una moderazione più rapida dei prezzi potrebbe ridurre la necessità di mantenere condizioni monetarie particolarmente restrittive. Al contrario, una nuova accelerazione dell’inflazione potrebbe spingere i mercati a rivedere le proprie aspettative sui tassi, esercitando pressione soprattutto sui titoli con valutazioni elevate.
Per questo il dato sui prezzi alla produzione inferiore alle previsioni è stato interpretato positivamente dagli operatori.
Resta comunque necessario distinguere tra record degli indici azionari e andamento dell’economia reale. Le quotazioni riflettono infatti non soltanto le condizioni economiche presenti, ma soprattutto le aspettative degli investitori su utili societari, crescita, inflazione e politica monetaria futura.
Wall Street continua a correre
Per il momento, il verdetto della seduta è comunque netto: gli acquisti hanno prevalso e l’S&P 500 ha scritto un’altra pagina della lunga corsa del mercato azionario statunitense.
Con S&P 500 a +0,7%, Nasdaq a +0,8% e Dow Jones a +0,1%, Wall Street chiude una giornata caratterizzata dall’ottimismo generato da dati sui prezzi migliori delle attese.
Ora l’attenzione si sposta sui prossimi indicatori macroeconomici e sulle decisioni di politica monetaria. Saranno questi elementi a determinare se il nuovo massimo dell’S&P 500 rappresenterà soltanto un’altra tappa del rialzo oppure l’inizio di una fase più volatile per i mercati americani.