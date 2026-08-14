(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Piacenza, 14 agosto 2026
*Oggetto: **Controlli* *antidegrado,* *89 sanzioni del Nucleo Ambientale di
Polizia Locale. Dall'abbandono di rifiuti ai mozziconi, al maltrattamento
degli animali*
Massima attenzione al decoro urbano, alla tutela delle aree verdi e al
rispetto delle regole di convivenza civile: sfiora le 90 sanzioni nell'arco
di un mese e mezzo, da metà maggio ai primi giorni di luglio, il bilancio
dell'attività mirata di controllo antidegrado coordinata dal Nucleo
Ambientale-Edilizia della Polizia Locale in diverse zone della città, dal
centro storico ai quartieri più esterni.
I servizi dedicati, condotti su tre turni nelle fasce orarie mattutina,
pomeridiana e serale, hanno portato all'accertamento di 89 sanzioni
complessive, spaziando dalle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana
alle norme sul benessere animale, sino agli episodi di inciviltà legati al
Codice della Strada. Particolare rigore, spiegano dal Comando di via
Rogerio, è stato applicato nel contrasto a comportamenti che danneggiano il
patrimonio pubblico e l'ambiente: dall'abbandono di mozziconi di sigaretta
un pattugliamento nella zona di San Lazzaro, un caso di "pendolarismo": in
parte di un uomo residente in un Comune diverso da Piacenza, in violazione
al Regolamento Atersir vigente. "A supporto dell'attività antidegrado del
Nucleo Ambientale – ricorda la Polizia Locale – prosegue la proficua
collaborazione con gli ispettori ambientali di Iren, un'azione di sinergia
fondamentale. In tal senso, sono già state avviate nuove verifiche volte ad
accertare il rispetto delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e
di esposizione dei contenitori nei giorni e orari previsti per il ritiro".
Interventi mirati hanno riguardato anche la sosta abusiva di veicoli su
banchine e aree verdi, come è avvenuto ai Giardini Margherita e in largo
Brigata Piacenza. Controlli regolari, infine, sono stati portati avanti
anche per verificare la corretta conduzione dei cani all'interno dei
parchi; nell'ambito di questa attività, una persona è stata sanzionata nei
giardini antistanti l'Isii Marconi per violazione delle norme sul benessere
animale.
Oltre ai controlli antidegrado da cui sono scaturite le violazioni
sopraccitate, il Nucleo Ambientale-Edilizia della Polizia Locale attua
anche il presidio costante sul territorio sia in auto che con pattuglie
appiedate in centro storico, impiegando personale in abiti civili in zone
solo alcuni esempi. In tale contesto, anche grazie all'impiego in borghese
degli operatori di nuova assunzione, più difficilmente riconducibili al
Corpo di Polizia Locale, sono stati eseguiti numerosi controlli a piedi e
in bicicletta, portando all'identificazione di numerosi soggetti.
Per quanto riguarda il quotidiano lavoro a presidio della sicurezza
stradale, il Nucleo Ambientale ha posto particolare attenzione sul fenomeno
della sosta abusiva in contesti che ostacolano l'utenza debole: persone con
disabilità, pedoni e ciclisti. A tal proposito, diverse sanzioni per sosta
irregolare sono state elevate, nell'ultimo mese, in diverse zone del