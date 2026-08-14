Piacenza, 14 agosto 2026

*Oggetto: **Controlli* *antidegrado,* *89 sanzioni del Nucleo Ambientale di

Polizia Locale. Dall'abbandono di rifiuti ai mozziconi, al maltrattamento

degli animali*

Massima attenzione al decoro urbano, alla tutela delle aree verdi e al

rispetto delle regole di convivenza civile: sfiora le 90 sanzioni nell'arco

di un mese e mezzo, da metà maggio ai primi giorni di luglio, il bilancio

dell'attività mirata di controllo antidegrado coordinata dal Nucleo

Ambientale-Edilizia della Polizia Locale in diverse zone della città, dal

centro storico ai quartieri più esterni.

I servizi dedicati, condotti su tre turni nelle fasce orarie mattutina,

pomeridiana e serale, hanno portato all'accertamento di 89 sanzioni

complessive, spaziando dalle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana

alle norme sul benessere animale, sino agli episodi di inciviltà legati al

Codice della Strada. Particolare rigore, spiegano dal Comando di via

Rogerio, è stato applicato nel contrasto a comportamenti che danneggiano il

patrimonio pubblico e l'ambiente: dall'abbandono di mozziconi di sigaretta

un pattugliamento nella zona di San Lazzaro, un caso di "pendolarismo": in

parte di un uomo residente in un Comune diverso da Piacenza, in violazione

al Regolamento Atersir vigente. "A supporto dell'attività antidegrado del

Nucleo Ambientale – ricorda la Polizia Locale – prosegue la proficua

collaborazione con gli ispettori ambientali di Iren, un'azione di sinergia

fondamentale. In tal senso, sono già state avviate nuove verifiche volte ad

accertare il rispetto delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e

di esposizione dei contenitori nei giorni e orari previsti per il ritiro".

Interventi mirati hanno riguardato anche la sosta abusiva di veicoli su

banchine e aree verdi, come è avvenuto ai Giardini Margherita e in largo

Brigata Piacenza. Controlli regolari, infine, sono stati portati avanti

anche per verificare la corretta conduzione dei cani all'interno dei

parchi; nell'ambito di questa attività, una persona è stata sanzionata nei

giardini antistanti l'Isii Marconi per violazione delle norme sul benessere

animale.

Oltre ai controlli antidegrado da cui sono scaturite le violazioni

sopraccitate, il Nucleo Ambientale-Edilizia della Polizia Locale attua

anche il presidio costante sul territorio sia in auto che con pattuglie

appiedate in centro storico, impiegando personale in abiti civili in zone

solo alcuni esempi. In tale contesto, anche grazie all'impiego in borghese

degli operatori di nuova assunzione, più difficilmente riconducibili al

Corpo di Polizia Locale, sono stati eseguiti numerosi controlli a piedi e

in bicicletta, portando all'identificazione di numerosi soggetti.

Per quanto riguarda il quotidiano lavoro a presidio della sicurezza

stradale, il Nucleo Ambientale ha posto particolare attenzione sul fenomeno

della sosta abusiva in contesti che ostacolano l'utenza debole: persone con

disabilità, pedoni e ciclisti. A tal proposito, diverse sanzioni per sosta

irregolare sono state elevate, nell'ultimo mese, in diverse zone del