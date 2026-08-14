PROVINCIA DI LUCCA – PUBBLICATI I BANDI PER SPECIALISTA IN ATTIVITA’ STATISTICHE E DEMOGRAFICHE E PER ESPERTO IN SERVIZI INFORMATICI

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - E DEMOGRAFICHE E PER ESPERTO IN SERVIZI INFORMATICI
Doppia opportunità di lavoro dalla Provincia di Lucca: sono, infatti, stati pubblicati i bandi di concorso per Funzionario Statistico e per Istruttore Informatico.
L'amministrazione provinciale, infatti, ha pubblicato sul proprio sito ( i due bandi per la copertura di un posto a tempo indeterminato di 'specialista in attività statistiche e demografiche – area funzionari ed elevate qualificazioni' e un secondo posto, sempre a tempo pieno e indeterminato, per 'esperto in servizi informatici – area istruttori'.
La scadenza per presentare la domanda per questi bandi è fissata al 13 settembre e la domanda dovrà essere presentata unicamente attraverso il portale 'inPA – Portale unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione' ( registrandosi sullo stesso Portale, procedura gratuita che richiede l'autenticazione mediante i sistemi di registrazione SPID/CIE/CNE/eIDAS. Non sarà ammessa alcuna altra forma di presentazione e, all'atto della registrazione, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per quanto riguarda il bando relativo allo 'Specialista in attività statistiche e demografiche', è richiesta una competenza in materie statistiche e matematiche, certificate dai seguenti diplomi di laurea di primo livello, appartenenti ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario: Statistica (L. 41); Scienze matematiche (L-35); Scienze e tecnologie fisiche (L- 30); Scienze economiche (L-33); Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31); Ingegneria dell'Informazione (L-8); Sociologia (L-40). Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); Matematica (LM-40); Fisica (LM 17); Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico-aziendali (LM-77); Scienze economiche ambiente e cultura (LM 76); Data Science
(LM-data); Sicurezza Informatica (LM-66); Informatica (LM 18); Ingegneria Informatica (LM32); Modellistica matematico fisica per l'ingegneria (LM-44); Ingegneria gestionale (LM-31); Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Finanza (LM-16) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.
Per accedere al concorso per 'Esperto in servizi informatici – area istruttori', invece, oltre ai normali requisiti richiesti in ogni bando, è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
I due bandi, comunque, riportano dettagliatamente i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e le materie su cui verteranno la prova scritta e la prova orale previste, le scadenze, l'ammontare dei versamenti da effettuare, le modalità delle prove di selezione. I bandi si trovano sul sito della Provincia ( nella sezione 'Amministrazione Trasparente' e, quindi, alla voce 'Concorsi e selezioni pubbliche'.