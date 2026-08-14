L’Assessorato dello Sviluppo economico investe nella ricerca

L'Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e lavoro, insieme all'Assessorato agli affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili, comunica che è stato approvato dalla Giunta regionale l'Avviso pubblico Assegnazione di voucher per borse di ricerca a favore di organismi di ricerca e imprese operanti nel settore della ricerca, finalizzato a sostenere l'attivazione di nuove borse di ricerca che coinvolgono giovani laureati da parte di organismi di ricerca e imprese operanti nel settore della ricerca, attive nelle aree tematiche previste dalla Strategia di specializzazione intelligente (S3) della Valle d'Aosta.

Tale agevolazione si inserisce nel quadro delle azioni mirate all'attuazione del Piano di sviluppo industriale della Regione, ampliando il ventaglio di misure di aiuto proposte dall'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, a favore delle imprese e degli organismi di ricerca operanti sul territorio valdostano e per l'accrescimento dell'attrattività della regione.

Nello specifico, il finanziamento delle borse di ricerca consente di perseguire, in maniera sinergica, tre obiettivi principali:

a) migliorare le competenze e l'occupabilità dei giovani laureati, attraverso un intervento di alta formazione alla ricerca che prevede momenti formativi e applicativi;

b) favorire l'accrescimento delle conoscenze già sviluppate dai progetti di ricerca realizzati nell'ambito della Strategia regionale di specializzazione intelligente;

c) rendere attrattiva la Valle d'Aosta come destinazione lavorativa per giovani laureati e per le imprese che vogliono investire in ricerca e sviluppo.

Possono presentare domanda gli organismi di ricerca e le imprese che svolgono attività di ricerca, che dispongono di una sede operativa nel territorio regionale e operano nelle aree tematiche previste dalla Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta.

Per ogni borsa di ricerca è concedibile al soggetto proponente un contributo di 2.000 euro per ciascun mese di attività svolto dal borsista. Possono essere finanziati fino a un massimo di 24 mesi per ogni borsista, fino a un contributo massimo concedibile di 140.000 euro per impresa.

Le domande possono essere presentate, nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso, dal 1° settembre 2026 al 31 dicembre 2029, mediante l'applicativo SISPREG. L'avvio della borsa deve essere contestuale o successivo alla presentazione della domanda. La data di avvio deve coincidere con il 1° giorno del mese. Le informazioni di dettaglio e i contatti degli uffici competenti sono disponibili sul Portale imprese.

In continuità con le politiche regionali a sostegno della ricerca e dell'innovazione, si inserisce anche il Bando Ricerca 2026, attraverso il quale la Regione autonoma Valle d'Aosta ha messo a disposizione delle imprese del territorio 3,5 milioni di euro per sostenere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.

Il Bando ha registrato un'importante partecipazione, con 14 progetti presentati, singolarmente o in collaborazione, ora in fase di valutazione, che coinvolgono complessivamente 24 imprese e 6 organismi di ricerca. La misura accompagna le aziende valdostane nello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi, attraverso contributi a fondo perduto destinati a coprire una parte rilevante delle spese ammissibili.

«L'adesione al bando di ricerca rappresenta un segnale della vivacità del tessuto economico valdostano e della capacità delle imprese del territorio di investire in innovazione, ricerca e sviluppo, confermando la strategia regionale di rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione e la volontà di sostenere, in modo integrato, sia la crescita delle competenze dei giovani ricercatori sia la competitività delle imprese – sostiene l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy –. La Regione crede infatti nel valore della ricerca come leva strategica per la competitività del nostro sistema produttivo e per la qualità del lavoro dei giovani. Le misure che abbiamo messo in campo – dal nuovo Avviso per i voucher destinati alle borse di ricerca agli investimenti del Bando Ricerca 2026, al rinnovato "House&Work" – testimoniano un impegno politico chiaro e costante: creare le condizioni affinché imprese e organismi di ricerca possano innovare, collaborare e attrarre o trattenere talenti.»

«Sostenere la ricerca significa investire nel futuro della Valle d'Aosta – conclude Bertschy –. Significa accompagnare le imprese nei loro processi di trasformazione, valorizzare le competenze dei giovani laureati valdostani e non e rafforzare un tessuto economico che ha dimostrato di saper cogliere le opportunità e di voler crescere. Continueremo a lavorare in questa direzione, perché la capacità di innovare è oggi uno dei principali fattori di sviluppo per i territori.»