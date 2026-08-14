I principali provvedimenti della Giunta regionale

Aosta, venerdì 14 agosto 2026

PRESIDENZA DELLA REGIONE

BILANCIO, FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

Le Gouvernement régional a approuvé l'organisation de la 11e édition de l'initiative transfrontalière Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi, qui aura lieu les 17 et 18 octobre, pour une dépense totale estimée de 61 400 euros. L'initiative, qui prévoit la participation d'une cinquantaine de Communes et l'ouverture de plus de soixante-dix fours et de nombreux moulins dans toute la Région, vise à encourager la récupération et le maintien de la tradition de la préparation et de la cuisson du pain, à diffuser l'importance de revitaliser et transmettre les savoir-faire, à faire redécouvrir un esprit communautaire et à faire naître l'intérêt des petits agriculteurs pour la plantation de céréales.