Commercio: approvati i sostegni per gli esercizi di vicinato e i centri polifunzionali di servizio

L'Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che nella seduta di oggi, venerdì 14 agosto, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 10/2026, i criteri per la concessione per il 2026 dei contributi a fondo perduto a sostegno degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e dei centri polifunzionali di servizio, con l'obiettivo di sostenere la presenza dei servizi commerciali sul territorio.

È il primo anno che la misura viene estesa anche ai centri polifunzionali di servizio, al fine di assicurare un presidio commerciale nei comuni più piccoli e venire incontro alla popolazione residente nelle aree montane.

La misura prevede i seguenti contributi:

fino a 15.000 euro per l'apertura di nuovi esercizi di vicinato;

fino a 6.000 euro per sostenere il mantenimento di quelli già attivi;

24.000 euro per l'apertura e il mantenimento dei centri polifunzionali di servizio riconosciuti dalla Regione.

«Come Governo regionale – dichiara l'Assessore Giulio Grosjacques – abbiamo fortemente voluto che questa misura diventasse strutturale, perché dietro a ogni negozio aperto c'è un'impresa che lavora, ci sono una presenza attiva sul territorio e un servizio offerto a cittadini e turisti. Questa è un'iniziativa importante e concreta per il contrasto alla desertificazione commerciale.»