Agenzia nr. 1834 – Caroli (FdI): “Caos all’ospedale Perrino, ordine di servizio su sospensione ricoveri è dell’Asl non del centrodestra

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "L'ordine di servizio, poi revocato, che nel pomeriggio di ieri sospendeva i ricoveri ordinari al 'Perrino' di Brindisi non è firmato dai consiglieri del centrodestra, ma da delegati dei vertici dell'Asl Brindisi.
Chi non fa nulla per evitare che un ospedale di secondo livello, come il 'Perrino', vada oltre l'emergenza per due situazioni gravi di codice rosso, è complice del disastro dell'Asl Brindisi. Come ho avuto modo di dire anche ieri la mia solidarietà va al personale medico e sanitario costretto a fronteggiare una situazione insostenibile per scelte che nel tempo hanno ridotto ai minimi termini l'attrattività dell'ospedale di Brindisi.
Se c'è la fuga di medici dall'Asl di Brindisi di chi è la colpa ? C'è poi il nodo del numero alto di accessi con 'codice verde'. Gli appelli generici non servono a nulla: serve una medicina territoriale in grado di essere realmente a supporto degli ospedali, soprattutto in questo periodo dell'anno. Se non si è stati in grado in questi anni di intervenire in maniera adeguata in questo territorio su ospedali e case di comunità la colpa non è del centrodestra. Quello che è successo con il 'Di Summa' è sotto gli occhi di tutti"./comunicato