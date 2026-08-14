Jonathan Canini ad Altopascio è sold out: grande successo per lo spettacolo del 26 agosto | Da lunedì 24 ultimi biglietti disponibili solo al Cinema | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Con preghiera di pubblicazione,
grazie e buon lavoro
SPETTACOLO DEL 26 AGOSTO. DA LUNEDÌ 24 GLI ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI
SOLO AL CINEMA*
*Altopascio, 14 agosto 2026* – *Jonathan Canini fa il pieno ad Altopascio.*
Lo spettacolo *Te lo giuro sul tuo ex. Guida pratica per onesti bugiardi*,
esauriti in pochissimo tempo i biglietti messi a disposizione, a conferma
della grande attesa per uno degli appuntamenti più importanti dell'estate
altopascese.
Per chi non fosse riuscito ad acquistare il proprio posto resta però
un'ultima possibilità: *da lunedì 24 agosto, negli orari di apertura del
Cinema Teatro Puccini, saranno messi a disposizione gli ultimissimi
biglietti, acquistabili esclusivamente di persona alla biglietteria del
cinema*, fino a esaurimento.
Un risultato che conferma ancora una volta la capacità di Altopascio di
richiamare pubblico anche da fuori territorio e di proporre appuntamenti
culturali e di spettacolo di grande richiamo. L'evento, promosso
dall'*amministrazione
comunale insieme a Fondazione Toscana Spettacolo*, porterà nel cuore del
paese uno dei comici toscani più seguiti del momento.