(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Caserta, 14 ago. – "La notizia dell'improvvisa scomparsa dell'amico Paolo Falco ci lascia sconvolti e profondamente addolorati. Se ne va troppo presto un bravo professionista, un uomo impegnato nella vita politica e civile di Caserta, la Città alla quale era profondamente legato e per la quale aveva scelto di spendersi in prima persona come aveva fatto il suo indimenticabile papà Gigi, ma soprattutto se ne va un padre di famiglia. Con Paolo abbiamo condiviso, pur nelle rispettive differenze, l'impegno e la passione per Caserta fin dai tempi in cui portavamo i calzoncini corti. In un momento così doloroso, ogni altra considerazione lascia spazio soltanto al cordoglio e alla vicinanza umana. Alla sua famiglia, al fratello Pietro, alla mamma Milena, alla moglie Marcella e ai suoi piccoli va il mio commosso abbraccio. Caserta oggi perde uno dei suoi figli più promettenti. Ciao Paolo, riposa in pace".
CASERTA. ZINZI (LEGA): “SCONVOLTI PER LA SCOMPARSA DI PAOLO FALCO, VICINI ALLA FAMIGLIA
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