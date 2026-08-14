(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Agosto 14, 2026
Matera, riapertura della chirurgia senologica
Facendo seguito a quanto già annunciato lo scorso 29 maggio, il percorso istituzionale avviato dall'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico è stato confermato con la delibera dell'Irccs. Istituita una équipe chirurgica senologica integrata e itinerante. I dettagli dell'intesa.
La riapertura della chirurgia senologica all'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera è entrata nella fase operativa. Facendo seguito a quanto già annunciato lo scorso 29 maggio, il percorso istituzionale avviato dall'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, è stato confermato con la delibera dell'Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata numero 405 del 12 agosto 2026. Un atto, quello dell'Istituto guidato dal direttore Massimo De Fino che approva l'accordo di collaborazione annuale con l'Azienda Sanitaria di Matera, guidata dal direttore Maurizio Friolo.