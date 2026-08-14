Close Menu
Trending
sabato 15 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

Da via Farnesiana a via Veneto, da via Borghetto a via San Bartolomeo, riqualificazione in vista tra fine agosto e inizio settembre

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Piacenza

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Piacenza, 14 agosto 2026

settembre*

Tra l'ultima settimana di agosto e la metà di settembre – salvo condizioni
meteo avverse – alcune importanti arterie stradali cittadine saranno
oggetto di interventi di riqualificazione i cui cantieri,
necessariamente, comporteranno
alcune modifiche alla viabilità ordinaria.

"Parliamo – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – dello stesso tratto
stradale che nell'estate 2025 ha visto il rifacimento della rete
avendo già programmato di procedere, quest'anno, con l'intervento che
prevista dei lavori è di circa 15 giorni".

In base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito il senso unico di
dei lavori, con contestuale divieto di sosta su entrambi i lati. In via
oggetto dei lavori i soli residenti, fruitori di posti auto privati e mezzi
di soccorso.

tratto compreso tra la rotatoria all'incrocio tra strada Agazzana e la
Occorrerà una decina di giorni circa per completare i lavori, tra il
risanamento dell'asfalto e il rifacimento della segnaletica stradale: il
cantiere avanzerà per fasi, durante le quali i tratti di volta in volta
interessati saranno percorribili con senso unico alternato e il
contestuale divieto
di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Inoltre, per l'intera

Partirà il 26 agosto, invece, l'asfaltatura del tratto finale di via
così a completare – precisa Bongiorni – l'intervento di riqualificazione
già in parte realizzato l'estate scorsa. Successivamente, si procederà con
l'intenzione di terminare il tutto entro la prima settimana di settembre.
Entrambe le vie – aggiunge l'assessore – necessitavano di un risanamento
del manto che, laddove ammalorato, amplifica l'effetto del transito degli
con frequenza, con un impatto considerevole anche in termini di carico.
Seguendo una programmazione coerente, pertanto, dopo aver razionalizzato
nei mesi scorsi le linee del trasporto pubblico locale e alleggerito di
circa il 40% i passaggi dei pullman nelle due vie, con le asfaltature
portiamo a compimento le azioni di mitigazione garantendo anche una
maggiore sicurezza per la circolazione".
Nei prossimi giorni verrà posata la segnaletica provvisoria di
cantiere e saranno
fornite le indicazioni operative di dettaglio relative anche alle modifiche
temporanee della viabilità, in alcuni casi anche attraverso un'azione
puntuale di volantinaggio in loco. "Le tempistiche indicate possono essere
soggette a eventuali variazioni, legate ad esempio al clima, ma l'obiettivo
principale – conclude il vicesindaco – è di terminare tutti gli interventi
entro l'inizio dell'anno scolastico, momento dal quale si registra un
fisiologico aumento di traffico in città".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl