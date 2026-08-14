Lavoro. Bavaro (Sinistra Italiana – Avs), a Bari bagnini a 2 euro lordi e in nero… un sistema indegno di un Paese civile. Serve il salario minimo, a destra dovrebbero vergognarsi e riconoscerlo

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - in nero… un sistema indegno di un Paese civile. Serve il salario minimo, a
destra dovrebbero vergognarsi e riconoscerlo.*
2 euro lordi all'ora e parte va restituita in nero: Benvenuti in uno
stabilimento balneare di Bari. Sì, proprio quei lidi dove un lettino e un
ombrellone costano una fortuna. Il turismo di massa qui genera profitti
enormi da anni.
Ai lavoratori, quasi nulla. E i lavoratori sono sempre più giovani, alla
prima esperienza. Pochi diritti, tante ore, paga da fame.