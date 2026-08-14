Premio Rotonda 2026, presentazione del lavoro svolto dalla Giuria

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Lunedì 17 agosto, ore 11.00
Sala Giunta, Palazzo Comunale
Livorno, 14 agosto 2026 – Dal 21 al 30 agosto è in programma il Premio Rotonda CittàdiLivorno, storica rassegna d'arte a premi nata nel 1953.
Lunedì 17 agosto alle ore 11.00 nella Sala Giunta di Palazzo Comunale sarà illustrato il lavoro svolto dalla Giuria, che ha portato alla scelta di 60 opere finaliste selezionate tra lavori di pittura, grafica, scultura, installazione e fotografia. Il corpus dei selezionati offre uno spaccato significativo dei linguaggi artistici attuali, tra tradizione e sperimentazione contemporanea.
Alla conferenza stampa saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Livorno Luca Salvetti, la presidente della Fondazione Trossi-Uberti Angie De Santi Simonini, la direttrice della Fondazione Trossi-Uberti Veronica Carpita, i membri del Consiglio di Amministrazione Roberto Pullerà e Michael Rotondi, Enrico Bertelli Presidente della Giuria e Federica Schneck giurata e Michele Pierleoni curatore della mostra collaterale dedicata a Voltolino Fontani.
La stampa è invitata