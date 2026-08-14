CS CORRADINO D ASCANIO, APPROVATO IN COMMISSIONE PDL VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - 80 anni della Vespa: Verrecchia (FdI): approvatazione unanime in
Commissione del pdl per valorizzare figura D'Ascanio
È stata approvata oggi, all'unanimità in Commissione, la proposta di legge
presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale
d'Abruzzo, Massimo Verrecchia, finalizzata alla valorizzazione della figura
di Corradino D'Ascanio, l'ingegnere abruzzese originario di Popoli che ideò
la Vespa, una delle più celebri icone del Made in Italy nel mondo.
"L'approvazione unanime in Commissione – dichiara Verrecchia – rappresenta
una tappa fondamentale dell'iter legislativo e testimonia la condivisione
dell'importanza di valorizzare la figura di Corradino D'Ascanio e il suo
straordinario contributo alla storia dell'ingegneria, dell'industria e
dell'innovazione italiana. Ora possiamo procedere verso la definitiva
approvazione della legge nel prossimo Consiglio regionale. La proposta di
legge nasce in occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della
Vespa e intende riconoscere il valore storico, culturale e innovativo
dell'opera di D'Ascanio, promuovendo al tempo stesso la Vespa quale simbolo
dell'ingegno abruzzese e dell'eccellenza italiana nel mondo. D'Ascanio –
prosegue – non è stato soltanto l'inventore della Vespa, ma uno dei più
grandi innovatori del Novecento, pioniere dell'elicottero moderno e autore
di numerose invenzioni che hanno contribuito allo sviluppo tecnologico del
nostro Paese. Con questa legge vogliamo restituire centralità a un
abruzzese straordinario, affinché il suo esempio possa essere conosciuto
soprattutto dalle nuove generazioni. Tra le principali misure previste
dalla proposta vi sono l'istituzione della "Giornata regionale dell'ingegno
abruzzese – Corradino D'Ascanio", la promozione di programmi educativi
nelle scuole, il coinvolgimento delle università abruzzesi in attività di
ricerca e divulgazione, il sostegno a eventi culturali e raduni dedicati
alla Vespa, oltre alla realizzazione di percorsi turistici e iniziative
volte a valorizzare il patrimonio storico e industriale della regione. La
Vespa rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto – sottolinea
Verrecchia –. È un simbolo della rinascita italiana del dopoguerra, un
capolavoro di design e di innovazione che ha conquistato generazioni in
tutto il mondo. Dietro questa straordinaria storia di successo c'è il genio
di un abruzzese nato a Popoli. È nostro dovere far conoscere e valorizzare
questo legame e trasformarlo in un patrimonio culturale e identitario per
l'intero Abruzzo
Valorizzare la memoria di Corradino D'Ascanio significa investire nelle
nuove generazioni e trasmettere loro i valori dello studio, della ricerca,
dell'ingegno e dell'innovazione. L'approvazione unanime in Commissione è un
risultato importante e ringrazio tutti i commissari per aver condiviso
questa iniziativa. Adesso – conclude Verrecchia – l'obiettivo è completare
il percorso con l'approvazione definitiva nel prossimo Consiglio regionale,
affinché l'Abruzzo possa celebrare nel modo che merita uno dei suoi figli
migliori e una delle più belle storie di successo dell'ingegno italiano".
L'Aquila, 14 agosto 2026