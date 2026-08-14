MONDIALI PISTA JUNIORES – SONO 24 GLI AZZURRINI PER IL BELGIO

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - MONDIALI PISTA JUNIORESSONO 24 GLI AZZURRINI PER HEUSDEN-ZOLDER
Roma, 14 agosto 2026 – I commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno diramato le convocazioni per i Campionati del Mondo pista juniores che si svolgeranno a Heusden-Zolder, in Belgio dal 19 al 23 agosto. Il contingente italiano è formato da 24 atleti, 12 donne e altrettanti uomini e si presenta all'appuntamento con alcuni protagonisti dello scorso anno.
Tra i convocati figurano infatti Agata Campana, che faceva parte del team vincitore nella Velocità a squadre, Elisa Bianchi, Alessia Orsi e Matilde Rossignoli, vice campionesse del mondo nell'Inseguimento a squadre, e Jacopo Vendramin, protagonista nel 2025 con tre medaglie: argento nell'Eliminazione e bronzo nell'Omnium e nello Scratch.
L'Italia riparte dal bilancio trionfale della scorsa edizione, chiusa al primo posto nel medagliere con 13 podi: sei ori, tre argenti e quattro bronzi.
Gli azzurri convocatiDonne
Maria Acuti – Biesse-Carrera-PremacAzzurra Ballan – Breganze MilleniumElisa Bianchi – Biesse-Carrera-PremacAgata Campana – BFT BurzoniMartina De Vecchi – Petrucci Gauss Cycling TeamMaya Ferrante – U.C. Conscio Pedale del SileVanessa Masotti – Libertas CeresettoAlessia Orsi – BFT BurzoniMaddalena Pascut – Team Wilier BreganzeSara Peruta – Petrucci Gauss Cycling TeamLinda Rapporti – Breganze MilleniumMatilde Rossignoli – BFT Burzoni
UominiIvan Mosè Borghi Pelizzoni – Salus Ciclistica Seregno De RosaCesare Castellani – Pool Cantù GB Team ASDLorenzo Ceccarello – ASD Ciclistica MonseliceFilippo Cusumano – Caravaggio OffroadRuben Ferrari – Pool Cantù GB Team ASDMatteo Ghirelli – SC ForliveseMatteo Maggioni – Team Guerrini SenaghesePaolo Graziano Marangon – Team Guerrini SenagheseFilippo Melotto – ASD GS Luc BovoloneNicola Padovan – Accademia CiclisticaAlberto Veglia – Pool Cantù GB Team ASDJacopo Vendramin – Ind. Forniture Moro-C&G Capital
Il calendario delle finali – 22 titoli in palio
Mercoledì 19 agosto
Donne: Scratch ore 19.30; Velocità a squadre ore 20.16.Uomini: Scratch ore 19.45; Velocità a squadre ore 20.27.
Giovedì 20 agosto
Donne: Eliminazione ore 19.39; Inseguimento a squadre ore 20.38.Uomini: Corsa a punti ore 18.43; Chilometro ore 19.54; Inseguimento a squadre ore 20.52.
Venerdì 21 agosto
Donne: Velocità individuale, finali dalle 20.17; Omnium, prova conclusiva dalle 20.41.Uomini: Eliminazione ore 19.36; Inseguimento individuale ore 20.04.
Sabato 22 agosto
Donne: Chilometro ore 19.04; Inseguimento individuale ore 19.34; Corsa a punti ore 21.04.Uomini: Omnium, prova conclusiva dalle 20.05; Velocità individuale, finali dalle 20.40.
Domenica 23 agosto
Donne: Madison ore 15.36; Keirin, finale per il titolo alle 17.32.Uomini: Madison ore 16.46; Keirin, finale per il titolo alle 17.44.
COMUNICAZIONE