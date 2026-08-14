Il cinema entra nelle biblioteche veneziane con un programma di incontri, laboratori e percorsi dedicati ai giovani e ai cittadi

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Con "Trame urbane: storie a colori di città in movimento", la Rete Biblioteche Venezia rafforza il proprio ruolo di luogo di incontro, formazione e produzione culturale, creando occasioni di confronto diretto con registi, attori, tecnici e professionisti del settore e sviluppando nuove collaborazioni con importanti realtà culturali, a partire dalla Biennale di Venezia.
"Le biblioteche sono luoghi fondamentali per la vita culturale della nostra città, perché riescono a mettere in relazione persone di tutte le età e passioni diverse – la consigliera delegata Paola Mar – Portare il cinema in biblioteca significa creare nuove occasioni di incontro, conoscenza e partecipazione, avvicinando i cittadini ai professionisti e alle realtà che fanno del cinema una parte importante della nostra identità culturale. Il rapporto con la Biennale Cinema e con i professionisti del settore, locali e internazionali, ci consente di costruire relazioni e proporre alla città appuntamenti sempre nuovi, valorizzando al tempo stesso le competenze e le energie del nostro territorio".
I primi due appuntamenti, con la regista Emilia Mazzacurati e il direttore artistico del Settore Cinema della Biennale di Venezia Alberto Barbera, hanno già registrato un ottimo successo di pubblico.
Da settembre il programma prosegue con "Mestieri del Cinema", a cura di Kublai Film, con cinque incontri alla Biblioteca civica VEZ dedicati alle diverse professionalità del cinema:
* 17 settembre, "Raccontare Venezia", con Andrea Segre;
* 24 settembre, "Davanti alla macchina da presa", con Roberto Citran;
* 1 ottobre, "Scrivere con la luce", con Paolo Carnera;
* 16 ottobre, "L'arte invisibile del ritmo", con Jacopo Quadri;
* 27 ottobre, "Il regista dietro il regista", con Simonetta Di Fresco.
Agli incontri si affiancheranno laboratori pratici dedicati alla scrittura documentaria, alla fotografia, al suono, agli archivi e al montaggio, nei quali i partecipanti potranno sperimentare direttamente linguaggi e tecniche della produzione audiovisiva.
Il progetto porterà inoltre alla realizzazione di un documentario partecipativo sulle biblioteche veneziane, realizzato dai giovani insieme ai professionisti di Kublai Film, dall'ideazione alle riprese fino al montaggio. Un racconto delle biblioteche attraverso gli occhi di chi le vive, per mostrarle non soltanto come luoghi di conservazione e accesso al sapere, ma come spazi di relazione, formazione, incontro, partecipazione e costruzione della comunità.
Accanto al percorso cinematografico, "Officina delle Competenze", curata da Il Minotauro, proporrà laboratori dedicati allo sviluppo delle competenze personali e relazionali. I primi appuntamenti saranno il 9 settembre alla Biblioteca di Carpenedo Bissuola, con "Digitale", dedicato al pensiero critico e all'uso creativo delle tecnologie, e il 24 settembre alla Biblioteca di Marghera, con "Voce", dedicato all'espressione di sé e alle tecniche di comunicazione.
Il progetto sarà inoltre protagonista di Edu Day 2026, il 3 settembre al Centro Culturale Candiani, con un incontro dedicato al rapporto tra scuola, famiglia e comunità educante, ampliando così il percorso sui temi della crescita, delle relazioni e del rapporto tra giovani e territorio.
"Trame urbane" proseguirà anche nel 2027, consolidando il ruolo della Rete Biblioteche Venezia come spazio aperto alla formazione, alla partecipazione e alla produzione culturale, capace di mettere in relazione giovani, scuole e comunità. Un luogo nel quale la cultura non viene soltanto fruita, ma anche prodotta e condivisa, e dove il cinema diventa uno strumento per raccontare la città, sviluppare nuove competenze e creare relazioni.